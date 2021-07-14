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Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Gündem 14.07.2021, 14:14
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
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Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek, 4 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı K., polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Hakkı K.'ya, "bipolar bozukluk" teşhisi konulduğu, bu yüzden pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi. İznin ardından yakın dönemde iş başı yapan Hakk K.'nın, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hakkı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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