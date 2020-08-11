Flaş iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir sektöre adım atarak Netflix benzeri bir platform kuracağı iddiası basın yayın sektörünün gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre yeni girişimi için çalışmalara başlayan Ilıcalı, resmi kurumlara başvuru yaptı.
Yayınladığı her program ile beğeni toplayan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'in ardından yeni bir platform kurmak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.
RESMİ KURUMLARA BAŞVURU YAPTI
Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kuruyor. Habere göre Acun şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu. Netflix'in sansür olaylarıyla gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı. Onay alması halinde işlerini hızlandıracak olan ünlü isim, Netflix'e rakip olmak için çalışmalara başlayacak.
Acun Ilıcalı, 2013 yılında MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal ile masaya oturarak TV8'i satın almıştı. Ilıcalı daha sonra alışveriş kanalı olan MNG Shopping'e ortak olmuştu.
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