Fitre ne zamana kadar verilir? Diyanet göre fitre zamanı 2021

Ramazan ayında merak edilen konuların başında 'Fitre ne zamana kadar verilir?' sorusu geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2021 fitre miktarı günlük 28 TL olarak duyuruldu. Vatandaşlar, Ramazan'ın ilk gününden itibaren fitre zamanına dair detayları araştırıyor.

Peki Fitre ne zamana kadar verilir? İşte, Diyanet tarafından verilen bilgilere göre fitre verilecek zaman...

FİTRE NEDİR?

Fitre çeşitli nedenlerle oruç tutamayan ve durumu elverişli olan kişilerin orucunun zekatı olarak ödediği ücret olarak isimlendirilebilir.

Fitre parası hesaplaması yaparken bir kişinin günlük doyum miktarı göz önüne alınır. Yani bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak olan tutar fitre parası olarak belirlenir. Bu yıl için bu ücret 28 TL olarak belirlenmişti.

FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR? FİTRE ZAMANI DİYANET

Fitre sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, fitre bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.