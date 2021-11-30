Fırtına etkisini sürdürüyor... AFAD son verileri açıkladı: 6 ölü, 38 yaralı

Kuvvetli rüzgar ve fırtına Marmara Bölgesi'nde hayatı felç etti. Can kayıpları yaşandı, evler araçlar büyük hasar gördü.

Bugün de devam edecek

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bir çok ilde bugün de devam edeceği duyuruldu. Bunun üzerine İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Sinop, Düzce ve Bartın'da yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Karar sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Bu illerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Motokurye hizmeti olmayacak

Özellikle motokuryelerin can güvenliği için önemli bir karar daha alındı. Karar göre İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının 18.00'a kadar trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasının bilançosu ağır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından rakamları paylaştı.

6 ölü, 38 yaralı

Yaşanan fırtınada, İstanbul, Zonguldak ve Kocaeli'de toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Fırtına ne zaman bitecek?

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kuvvetli fırtınanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 63 il için "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

AFAD fırtınanın sonuçlarını açıkladı

AFAD, fırtına nedeniyle sadece İstanbul'da 2075 ihbar alındığını açıkladı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşandı. 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü.

İstanbul’da 44 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da şiddetli rüzgar nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana geldi.

Bolu’nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçtu.

Kocaeli ve Zonguldak'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’de aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana geldi.

Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı. 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkartıldı. Kentte meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İzmit Arızlı köyü cami minaresi de yana yattı. Minarenin indirilme çalışmaları devam ederken, 4 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Tekirdağ’da ise 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi.

Yalova’da 10 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de 2 konutun çatısı uçtu, 1 konutun çatısı yandı ve 1 konutunda balkonunda yangın çıktı.

Kentte yaşanan kuvvetli rüzgâr nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Son olarak Balıkesir’de 8 çatı hasarı, 1 ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı kaydedildi.



AB'den taziye mesajı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türk vatandaşları ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Ankara için fırtına uyarısı

Bu arada bir fırtına uyarısı da Ankara Valiliğinden geldi. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı duyuruldu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

FIRTINA VE YAĞMURUN ARDINDAN KAR GELİYOR

Tahminlere göre öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybedecek olan rüzgarın ardından Türkiye’ye yeni bir hava sistemi giriş yapacak. Hızla düşen sıcaklıklarla birlikte iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

İSTANBUL SENENİN İLK KARINI GÖREBİLİR

Hızlı sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde senenin ilk kar taneleri kendini gösterebilir. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ VE LODOS BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün de etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.





Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun’da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.





SAATTEKİ HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞACAK



Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.



BU SAATLERE DİKKAT



Açıklamada ayrıca, kuvvetli rüzgarın saat 00.00'dan başlayarak gece 22.00'a kadar sürmesinin beklendiği vurgulandı.

AFAD'DAN UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara’da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DOĞU ANADOLU'DA DA HIZI 100 KİLOMETREYİ BULACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları yüzünden iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:

07:15 Bursa- Yenikapı seferi

08:30 Bursa- Armutlu- Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı- Kadıköy seferi

10:30 Bursa- Yenikapı- Kadıköy- Kabataş seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.