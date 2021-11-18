FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Naim Süleymanoğlu için neden "hiç sevmem" demişti?

“Cep Herkülü” lakaplı Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Süleymanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta cumartesi günü beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Süleymanoğlu'na 6 Ekim'de ise karaciğer nakli yapılmıştı.

Fetullah Gülen'in “Hiç sevmem” diye bahsettiği efsane halterci Naim Süleymanoğlu, geçen yıl verdiği röportajda, "Beni sohbetlerine çağırdılar. Toplantılarına gitmeyince beni hedef seçtiler" demişti. Süleymanoğlu, MİT'çi bir akrabasının da 1990'da Fethullah Gülen'i tokatladığını ifade etmişti.

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuşan Naim Süleymanoğlu, Gülen'in kendisi için, 'naim ol' dediğini hatırlatarak, "Beni hiç sevmediğini beyan etmesi benim açımdan çok hayırlı. İyi ki sevmemiş beni. Ben de kendisini hiç sevmedim. TSK'daki darbeciler halkın üzerine kurşun yağdıracak kadar alçaklaşmış. Türk askeri vatandaşının üzerine tank sürmez, TBMM'yi bombalamaz. Bunlara asker demek TSK'daki namuslu askerlere hakaret olur" dedi. 15 Temmuz gecesi İstanbul'da annesinin evinde olduğunu kaydeden Süleymanoğlu, üzerilerinden 3 jet geçtiğini ve deprem olduğunu zannederek dışarı fırladıklarını söyledi. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu şöyle devam etti:

MİT'Çİ AKRABAM GÜLEN'E TOKAT ATTI

Gülen, 1990'da aranırken Burdur'da yakalanıp İstanbul'a getiriliyor. MİT'in Beşiktaş Yıldız'daki merkezinde sorguya çekiliyor. Onu sorgulayan da, şu an emekli olan MİT'çi bir akrabam. İfadesinde 'Şeker ve tansiyon hastasıyım' demiş. Bir süre sonra da Ankara'dan gelen bir telefonla serbest bırakılmış. Benim akrabam da birkaç tokat vurmuş. Akrabam olduğunu öğrenince bana karşı olumsuz haberler yaptırmaya başladı.

BENİ KÖTÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

"Zirvede olduğum bir dönemdi. Hem dünya hem de Türkiye'de adım hemen her gün gazetelerde yer alıyordu. Benimle temasa geçmeye çalıştılar. Ben hiçbir zaman yanlarında olmadım. MİT'teki akrabam da, 'Sakın bunlarla işin olmasın, başın ağrır' diyerek beni uyardı. Çok kişi geldi. Beni de kullanacaklardı. Ancak benden yakınlık göremediler. Beni de hep kötü göstermeye çalıştılar. Uluslararası Halter Federasyonu'nun 2000 yılında Atina'da yapılan seçiminde yönetim kuruluna seçildim ve asbaşkan oldum. 4 yıl görev yaptım. 2004'te İstanbul'da yine seçim yapıldı. 130 ülkeden gelen delegelerin bütün masraflarını FETÖ karşıladı. Baskı sonucu beni aday göstermeyip, seçilmemi engellediler. Beni tanımıyormuş veya sevmiyormuş. Hiç önemli değil. Beni dünya tanıyor. Türkiye'ye kazandırdığım madalyalar ortada. Kendisi ne yaptı? Türkiye'ye zarar verdi. İsmini bile ağzıma almak istemiyorum. Ben ülkem için çok fedakarlık yaptım. Kendi ise Türkiye'ye zarar verdi..."

KİMSE İNKAR ETMESİN

"1990'lı yıllar Türk sporunun zirveye ulaştığı dönemlerdi. Spor camiasından bunlarla direkt veya dolaylı olarak çok sayıda insan o gün de sohbetlere gidip, yakınlık gösteriyordu. Beni hem koruma polisim hem de devletin önemli yerlerinden vatansever tanıdıklarım, 'Sakın toplantılarına katılma. Dikkatli ol. Sen şimdi gündemdesin. Dünya, Türkiye seni konuşuyor. Bunların şovuna alet olma' diyerek uyardılar. FETÖ toplantılarına katılmadığım için beni hedef seçtiler. İlerleyen dönemlerde koruma polisim alındı. Yakınlarıma ve arkadaşlarıma her zaman, 'Beni cezalandırmak FETÖ'nün haddi değildir' dedim. Önemli yerlerde yöneticilik yapmamı engellediler. İlerlememi, daha iyi konumda olmamı istemediler. Zirvede olduğum bir dönemde tekliflerine hayır deyince bana kafayı taktılar."

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.

Haltere henüz 9 yaşındayken başlayan Süleymanoğlu, 1981 tarihinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak şampiyon olmuştur. 16 yaşında geldiğinde rekor kırarak yine şampiyon olmuştur. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Böylelikle tarihin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.

1984-85 ve 86 tarihinde dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'yle boykota katılması nedeniyle katılamadı.

Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.