Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan skandal hareket: 12 dakika boyunca küfretti

Serkan Yalnız isimli bir vatandaş, Facebook üzerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğine yönelik bir eleştiride bulundu.

"BU İŞLERE BURNUNU SOKMA"

Yıldız, belediyenin kulübe sahip çıkmasını talep ederek duruma bir an önce el konulmasını istedi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Alim Karaca, Serkan Yalnız'a temmuz ayında mesaj atarak "Bu işlere burnunu sokma" diye tehdit etti.

12 DAKİKALIK KÜFÜR

Eleştirilerine devam eden Yıldız'ı arayan Karaca'nın 12 dakika boyunca küfrettiği ileri sürüldü. Ailesine de küfür edildiğini söyleyen Yıldız, Karaca'nın 68 defa küfrettiğini belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

KONUŞMANIN BİR KISMINI YAYINLADI

Bahsi geçen konuşmanın bir kısmı da yayınlandı. Konuşmada "Gerçekler hoşunuza gitmedi mi?" diyen Yıldız'a, karşı taraftan küfürlü yanıtlar geldiği duyuluyor.