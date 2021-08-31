Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e mektubundan: "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne..."

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, bugün vefat etti. Ferhan Şensoy kısa süre önce yakın arkadaşı sanatçı Rasim Öztekin'i kaybetmişti. Usta oyuncunun dostuna veda mektubu ölümünün ardından yeniden gündem oldu.

Ferhan Şensoy bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu ve Rasim Öztekin'in cenazesine gidemeyerek dostuna bir mektup ile veda etmişti.

'BİR GÜN BEN DE UÇUP GELECEĞİM...'

Şensoy'un ölüm haberi sonrası bu mektup gündem oldu. O mektupta, şu ifadelere yer verilmişti:

"Orta oyuncuların amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta Oyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."