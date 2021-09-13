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Fatih Erbakan’dan aşı yorumu: Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak bir aşı yorumu geldi."Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" diyen Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." dedi.

Gündem 13.09.2021, 17:30
Fatih Erbakan’dan aşı yorumu: Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilir

Konya’daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan, aşı olup olmadığıyla ilgili soruya ise çarpıcı bir yanıt verdi. Aşı olmadığını ifade eden Erbakan, “Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir.” diye konuştu.

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