Fatih Altaylı'dan Ezgi Mola'ya destek: Çünkü bu adalet anlayışı hepimizi adaletten soğutuyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Ezgi Mola'nın, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e "cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılmasıyla ilgili olarak, "Gönlümüz Ezgi Mola ile birlikte çünkü bu adalet anlayışı hepimizi adaletten soğutuyor lakin haklı bile olsak kimseye hakaret etme özgürlüğümüz yok" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı,"Genç bir kıza tecavüz ettiği iddiası ve bu tecavüz sonrası genç kızın intihar etmesi nedeniyle yargı önünde olan Musa Orhan’ın tutuksuz yargılanması toplum vicdanını başından beri derinden yaralayan ve yargıya güveni, inancı sıfırlayan bir rezaletti. Düşünce suçu iddiasıyla yargılananların hapiste, tecavüz ve ölüme sebebiyet iddiasıyla yargılananların ise sokakta olduğu bir ülkede hiç kimse o yargıya zerre saygı duymaz, duyamaz" ifadesini kullandı.

Musa Orhan

Altaylı, "Oyuncu bir genç kadın, Ezgi Mola da bu rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdi. Dile getirirken de, tecavüz sanığı için “şerefsiz” kelimesini kullandı. Aslında eleştirisi yargıya ve sisteme idi. Ama sanığa hakareti sanığın şikayeti nedeniyle suç sayıldı. Şimdi o da yargılanacak. Gönlümüz Ezgi Mola ile birlikte çünkü bu adalet anlayışı hepimizi adaletten soğutuyor lakin haklı bile olsak kimseye hakaret etme özgürlüğümüz yok. Katile katil, hırsıza hırsız, tecavüzcüye tecavüzcü, sapığa sapık deme hakkımız yok" dedi.

Avukat Mehmet Erkan Akkuş

Altaylı, şöyle devam etti:

"Diyebilirsiniz ki, 'Yargı ne yapsın yasa böyle.' Yoo, savcı gayet rahat bir biçimde 'Burada kişi adı zikredilmemiş, genel bir eleştiridir' diyerek şikayetçiyi geri çevirebilirdi. Ama yapmamış. İş bu hale gelince Ezgi Mola gönüllerde haklıdır lakin yasa önünde haklı değildir. Bir gariptir adalet sizde. Eşinden boşanmak isteyeni 5 yılda boşamaz. Ama eşini öldüreni iki yılda serbest bırakır. Sonra da ağlaşır 'Yargıya güven yok' diye. Sizce olmalı mı!"