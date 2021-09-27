Eski futbolcu Sezer Öztürk aranıyor! Silahıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sancaktepe’de 19 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre eski futbolcu Sezer Öztürk, aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Sezer Öztürk silahını çıkardı. Aracın içinden Halil İbrahim S. ve ailesinin üzerine ateş ettiği iddia edilen Öztürk daha sonra kayıplara karıştı.

SEZER ÖZTÜRK HER YERDE ARANIYOR

Sezer Öztürk’ün silahından çıktığı iddia edilen kurşunlarla yere yığılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Halil İbrahim S. hayatını kaybederken yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski futbolcu Sezer Öztürk, hakkında, “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mahalle sakini Rasim Kütük, "Biz silah seslerini duyduk gittik. O adam oradan kaçmış gitmişti. Aralarında önceden bir husumet yokmuş. Sadece yol tartışması olmuş diye duyduk. Yaralıları da tanımıyorum, onlar aşağı mahallede oturuyorlar. 5-6 kurşunla vurmuşlar" dedi. Bir başka görgü tanığı ise ," Ölen çocukla burada denk geldiler arkasından ateş etti. Yol kavgasıymış bu. Orada bir tartışma olmuş. Kaçıp mahalleye gelmiş. İlk kavganın olduğunda yaralılar varmış. Babası ve ağabeyi yaralıymış. Birileri futbolcu birileri boksör dedi kim vurdu bilmiyoruz" diye konuştu.

ARACIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından kaçan failleri yakalamak için çalışma yapan ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin O. D. isimli kişiye ait yabancı plakalı araç olduğunu tespit etti.

Şüpheli O. D'nin ağustos ayı sonunda Almanya'ya gittiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmalarda aracı kullanan kişinin eski futbolcu Sezer Öztürk, olduğunu, Ö.G. ve A. M. isimli şüphelilerin de aynı olayda birlikte hareket ettiğini belirledi. Olaydan bir gün sonra teslim olan şüphelilerden A.M. çıkarıldığı Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılan firari eski futbolcu Sezer Öztürk, hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, soruşturmayı yürüten savcılıkça şüpheli Ö. G, hakkında da tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılması talebinde bulunulacağı öğrenildi.