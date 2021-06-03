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Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'da eski eşini sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gündem 03.06.2021, 16:29
Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklanan İbrahim Zarap hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarap tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

''PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM''

Son savunmasını yapan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, İbrahim Zarap'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap, boşandığı eski eşini sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

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