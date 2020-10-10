Ermenistan ateşkes kararına rağmen saldırmaya devam ediyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalar, dünyanın gözünü bölgeye çevirmişti. Günlerdir tansiyonun bir an olsun düşmediği bölgedeki duruma Rusya arabulucu olarak müdahale etti.

Rusya'nın çağrısı üzerine dün iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 11 saat süren toplantıdan cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı çıktı.

HOCALI’DAN BOMBALIYORLAR



Bugün saat 12.00 itibarıyla devreye giren ateşkes sonrası Ermenistan ordusu saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut, Ağdam ve Terter’e yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüştü.

Saldırıların, Ermenistan´ın işgal ettiği Hocalı´dan gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerekli adımları attığı belirtildi.

Bakanlık, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyururken, söz konusu görüntüleri de paylaştı.

İHLAL SÜRERSE OPERASYONA DEVAM



Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’dan da açıklama geldi. Bayramov, Ermenistan’ın ihlalleri sürerse Azerbaycan’ın operasyona devam etme hakkı bulunduğunu söyledi. Ateşkesin ne kadar süreceğinin cenazelerin değişimine bağlı olduğunu belirten Bayramov, Ermeni ordusunun Dağlık Karabağ’dan çekilmesini beklediklerini vurguladı.

MÜZAKERELER BAŞLAYACAK



Öte yandan Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.