Ermeni çetelerinin tecavüz adası haline getirdiği Akdamar'da ayinlere kim izin veriyor?

Ermeniler, Van Gölü’ndeki adada bulunan Akdamar Kilisesi’nde bu yıl 8.ci kez ayin yaptı. Ancak Akdamar'ın karanlık yüzüne baktığımızda geçmişinde saygı duyulacak bir ibadet mekanı değil insanlık suçları görüyoruz.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Van’da çok kan döken Ermeniler tarafından adaya getirilip tecavüze uğrayan Türk kadınları, göle atlayıp intihar etmişti.



İşgal yıllarında bölgedeki Müslüman kadınları Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na kaçırıp namuslarına leke süren Ermeni çetecilerin torunları, Akdamar Kilisesi’nde bu yıl sekizincisi düzenlenen ayine katıldılar.



Yüzlerce kadın intihar etmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede, bu yıl 6 Eylül'de sekizinci kez ayin düzenlendi.

Ayine katılmak üzere kente gelenler, Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece 25 kişinin alındığı adada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, beraberindeki din adamları Peder Şirvan Mürzyan ve Kıdemli Peder Kırikor Damatyan ile adaya geldi.

Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Maşalyan, daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti.

Ayini, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ izledi.

Yaklaşık 2 saat süren ayin, Maşanyan'ın dua etmesiyle sona erdi.

Ayin sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ermeni Patrikhanesi arasında imzalanan protokol gereği her yıl Surp Haç Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildiğini söyledi.



Bu yıl sekizincisi yapılan ayinin güven ve huzur içinde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:



"Bugün ermeni cemaatinin küçük bir grubu burada temsili olarak ayini gerçekleştirdi. Pandemiden dolayı cemaati seyreltmek zorundalardı. Canlı yayın olarak bütün dünyaya bu ayin icra edildi. Tarih boyunca Anadolu medeniyeti bütün inançlara saygı duymuş. 1100 yıllık kilise Van'da hala dimdik ayakta ve içinde ayinlerini, ibadetlerini özgürce icra edebiliyorlar. Anadolu medeniyeti her zaman bütün inançlara ev sahipliği yapmış ve eserlerini kendi eserleri gibi saklayıp bugüne getirmiştir."

3 milyon lira harcandı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Van’ın Zeve Köyü halkı, kadın, çocuk ve yaşlı demeden, Ermeni çeteciler tarafından öldürülmüşü. Bununla yetinmeyen Ermeniler, kilisenin de üzerinde bulunduğu Akdamar Adası’nı “Türk kadınlarına tecavüz adası”na çevirmiş, yüzlerce kadın bu zillete dayanamayıp gölde intihar etmişti.