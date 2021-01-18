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Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi: Sadece güvenliği sağladık

Model Itır Esen, geçtiğimiz günlerde AKUT'la yaptıkları işbirliğinde farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz verdi. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından açıklama yapan AKUT, projede sadece bölgedeki güvenliği sağlamak için bulunduklarını kullanılan binanın da planlı yıkılan bir yapı olduğu söylendi.

Gündem 18.01.2021, 16:49 18.01.2021, 17:01
2016
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi: Sadece güvenliği sağladık

"Tehlikenin farkında mısın" sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesinde 10 erkek ve 10 kadın model ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Bu modellerden biri de Itır Esen'di. Bir enkaz üzerinde şık bir elbiseyle poz veren Esen, çekimden bir videoyu da kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü modelin bu paylaşımının altına 'Böyle 'farkındalık' olur mu?', 'ne yaptığınızın farkında mısınız' gibi binlerce olumsuz yorum yapıldı. Esen gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

 Manken Itır Esen enkaz üzerinde poz verdi;

 tepki yağmuruna tutuldu!
 Haberi okumak için

 tıklayınız...

"İSTANBUL DEPREMİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPILDI"

Bu tepkilerin ardından projede adı geçen AKUT Vakfı bir açıklama yaptı:

"Fashion TV'nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, "Sesimi Duyan Var Mı?" adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı'nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

Projenin yürütücüleri, Fashion TV'nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için vakfımızdan destek istemişlerdir."

"AKUT VAKFI PROJEDE SADECE GÜVENLİĞİ SAĞLADI"

"Afetlere hazır olma ve deprem farkındalığını geliştirme konularında çalışmalar yürüten AKUT Vakfı, projeyi değerlendirerek, zaten her detayı planlanmış çalışmanın sadece "enkaza yaklaşma" konusundaki güvenlik sürecini, gönüllü olarak yürütmeyi kabul etmiştir. Vakfımızın bu çalışma kapsamında, yaklaşık 40 kişilik çekim ekibinin güvenliği için tavsiyelerde bulunmaktan öte hiçbir dahli olmamıştır."

"GÖRÜNTÜLERDEKİ ENKAZ DEPREMDE DEĞİL, KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YIKILAN BİR BİNA"

Ayrıca çekimlerin yapıldığı bina yıkıntısı deprem sonucu yıkılmış gerçek bir enkaz değil, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilmiş bir binadır. Bilindiği gibi, neredeyse tamamı aktif fay hatlarının etki alanında olan ülkemizde, "deprem" hepimizin öncelikli meselesidir ve her sektör, her birey konuya ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir. Projenin sahipleri çalışmalarını bu temada gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Vakfımızın "bina yıkıntısında çekim yapma" noktasında herhangi bir yönlendirmesi olmamıştır, zira yukarıda da değindiğimiz gibi, proje zaten bu şekilde yapılmak üzere netleştirildikten sonra Vakfımızla iletişime geçilmiştir.

"DEPREMLE ALAKALI İYİ NİYETLİ DESTEKLERE DEVAM EDİLECEK"

Projenin tepki çeken iletişim kazası ve kamera arkası görüntülerle, eksik ve yanlış bilgilerle değerlendirmesinin, projenin ve projeye verdiğimiz iyi niyetli desteğin önüne geçmesinden üzüntü duymaktayız. Yaşamını arama-kurtarma çalışmalarına vakfetmiş değerli Başkanımız Ali Nasuh Mahruki'nin de AKUT Vakfı'nın da ülkemizin en önemli sorunu olan "deprem" meselesine dair, yapılacak tüm iyi niyetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğinin altını tekrar çizer; sağlık dolu, afetsiz bir yıl dileriz."

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