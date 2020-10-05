EkşiSözlük CEO'su eşini torpille yazar yaptı, tepki gösterenler sözlükten atıldı

20 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam eden Ekşi Sözlük'te CEO Başak Purut'un eşi Alexandra Arzat'ın torpille yazar yapması diğer Ekşi Sözlük yazarlarını çileden çıkardı. Duruma tepki gösteren bazı yazarların moderatörler tarafından kaydı silindi.

"Sözlüğün geldiği nokta"

1999 yılında ilk adımlarını attıktan sonra kaliteli yazar ve içerikleriyle kısa süre içerisinde büyüyen ve Türkiye'nin en büyük sitelerinden biri haline gelen Ekşi Sözlük'te, son yıllardaki kalite düşüklüğü ve anket başlıklarının çoğalmasına bir de torpil skandalı eklendi. Sedat Kapanoğlu'nun ABD'ye taşınmasının ardından sözlüğü emanet ettiği Başak Purut ( Kanzuk ) eşi Alexandra Arzat'ı torpille Ekşi yazarı yaptı. Alexandra Azat'ın entry girmesi sonucu anlaşılan durumun ardından tepki üstüne tepki geldi. Bugüne kadar Ekşi Sözlük'ün değerleriyle var olduğunu düşünen birçok yazar yaşanan olayın ardından "Sözlüğün geldiği nokta!" şeklinde ifadelerde bulundu.

Alexandra Arzat ve Başak Purut

Yazar olmak için senelerce bekleyen çaylaklar ve en ufak bir hatada sözlükten uçurulan yazarlar Kanzuk'un bu torpiline adeta isyan etti. Kanzuk'un bu torpili eleştiren bir yazar da sözlük moderatörleri tarafından uçuruldu.

Eleştiren uçuruldu

Alexandra Arzat'ın "Dün kaydoldum bu ilk entry'm, buraların yabancısıyım" diye başlayan ve kanzuk rumuzlu sözlük CEO'su Başak Purut'a aşkını ilan ettiği entrysi için, "Dünyanın en cheezy, en corny entrylerinden birine imza atmış bir yazar. kalbim ne lan? kusucam galiba, bacım git aşk mektuplarını ötede yaz." ifadelerini kullanan londonphile nickli yazar sözlükten atıldı. Arzat'ın londonphile'a cevap verirken kullandığı "yolun açık olsun paşam" ibaresiyse tepkilerin fitilini iyice ateşledi.

Ardından sol çerçevede sıralanan günün başlıkları tamemen bu konudan bahseder oldu. Dün geceden beri türlü tartışmaların yapıldığı söz konusu olay sebebiyle Ekşi Sözlük'ün ciddi şekilde yara aldığı aşikar.

Alexandra Arzat açıklama yaptı:

Tepkilerin odağındaki gibi Alexandra Arzat, Instagram hesabına gelen bir yorum üzerine şu açıklamayı yaptı:

Alex olarak Cüneyt Özdemir'in canlı yayınları ile adını duyuran Alexandra Arzat da gündem konusu oldu. Arzat aslında pek çokları için tanıdık bir sima. Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınlarını takip edenler Özdemir'in Alex adıyla sıkça söz ettiği genç gazeteciyi hatırlayacaktır. Arzat, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gördü. Alexandra Arzat'ın eşi Başak Purut'la arasındaki yaş farkı da ayrı bir gündem konusu oldu.

ALEXANDRA ARZAT KİMDİR?

Arzat, 24 yaşında ve İstanbul'da dünyaya geldi. Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi'de okudu. İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edabiyatı Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldu. CNN Turk 5N1K'da muhabir olarak çalışan genç muhabir Arzat, aynı zamanda Cüneyt Özdemir'in kurduğu Dipnot'ta da görev alıyor. Gazeteci Özdemir'in gündeme dair Youtube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda araştırmaları ile adından söz ettiriyor.