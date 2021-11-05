Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeden bahsetti...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin iklim vizyonunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Kadıköy'daki Müze Gazhane'deki etkinlikle açıkladı.

Etkinlik, genç iklim elçileri Melisa Akkuş ve Resul Hüseyinzade'nin konuşmaları ile başladı.

YANGIN, SEL, MÜSİLAJ…

Seçim vaadi olan İstanbul'un iklim vizyonunu ve revize edilen iklim değişikliği eylem planını kamuoyuna açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada tüm dünya gibi İstanbul'un da iklime bağlı, çok ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Değişikliğin etkilerinin hissedilmeye başlandığını vurgulayan İmamoğlu yaz aylarında Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketlerini örnek olarak gösterdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Kuraklık ve susuzluk İstanbul, Anadolu ve tüm dünyada her geçen gün daha ciddi biçimde hayatı tehdit eder hale geliyor.

* Deniz suyunun 2-2.5 derece ısınması ve kontrolsüz atıklar nedeniyle ortaya çıkan müsilaj sorunu Marmara'da hayatı bitirecek risklere neden oluyor.

* İstanbul'da binlerce yıldır Marmara ve Karadeniz iklim özellikleri görülürken, yaşanan değişimlerin ardından Akdeniz iklimine geçiş gözlenmeye başladı.

Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar eridikçe, dünyanın dengesi alt üst oluyor.

İmamoğlu, Covid-19 salgınının da hiçbir ülkenin hiçbir kentin felaketlere hazır olmadığını gösterdiğini de söyledi.

“2018 PLANI KISITLIYDI”

İstanbul İklim Eylem Planı'nın ilk olarak 2018 yılında hazırlandığını hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Ne var ki, eski çalışma, çok kısıtlı bir ilerleme hedefliyor ve karbon salımında 2030 yılı itibariyle artıştan yüzde 33 azaltım gibi sınırlı bir ilerleme hedefliyordu.

* 2019 yılında göreve geldikten sonra Kopenhag'ta katıldığımız C40 Belediye Başkanları Zirvesinde imzalayarak taraf olduğumuz ‘Deadline 2020' taahhüdü uyarınca İstanbul'un İklim Eylem Planında hızlı bir revizyon sürecine girdik.

* Gururla söylüyorum ki biz Türkiye'de C40'a üye olan ilk ve tek belediyeyiz.

* Bir buçuk yıl önce başlattığımız çalışmalar ve C40 ağının teknik desteği ile 2050 yılında İstanbul'un karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olmasını sağlayacak tüm adımları belirleyip, somut yol haritasını tanımladık.

“İSTANBUL'UN İKLİM ANAYASASI”

İmamoğlu, belirledikleri iklim vizyonunun İstanbul'un “İklim Anayasası” olacağını vurguladı. 2050 yılında Karbon Nötr hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini İmamoğlu şöyle açıkladı:

* 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım, 2050 yılına kadar ise yüzde 100 mutlak azaltım.”

“GIDA VE SU TEMİNİNDE KITLIK YAŞANACAK”

İstanbul iklim krizine karşı dayanıklı bir kent haline gelmez ise yaşanacak zorlukları şöyle anlattı:

* Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi kırılgan gruplarda sıcaklığın artmasıyla ilişkili hastalıklar çoğalacak.

* Gıda ve su temininde kıtlık yaşanacak. Orman yangınları gibi sıcak dalgalardan kaynaklanan felaketlerin arttığını göreceğiz. İstanbul Boğazındaki deniz seviyesinin 45 ila 75 santimetre arasında yükselmesi riskiyle karşı karşıya kalacağız.

* Bir yandan İstanbul'un ortalama yıllık yağış miktarı yüzde 12 oranında azalırken, bir yandan da yağışların yoğunluğunun yüzde 59'a kadar artması söz konusu olabilecek.

* İstanbul'da biyoçeşitlilik azalacak, yeni zararlıların ve istilacı türlerin ortaya çıktığını göreceğiz.

KANAL İSTANBUL VURGUSU

Bütün bunların üstüne Beton Kanal denilen ucubenin İstanbul'a ekleyeceği korkunç tehlikeler olduğuna vurgu yapan İmamoğlu şunları söyledi:

* Beton Kanal; ekolojik dengeyi tümüyle bozacak; binlerce yılda edindiğimiz kültürel miras üzerinde yok edici etkiler yaratacak, afet risklerini artıracak; kentli hakkını yok sayan, toplumun ve tüm canlıların yaşam hakkını gasp eden bir projedir.

* Beton Kanal, yalnızca kentsel değil; bölgesel ve küresel bir iklim tehdididir ve iklim değişikliği ile ilgili çabaları geri döndürme riski barındırmaktadır.

* Hem şehrimiz, hem ülkemiz ve hem de tüm dünya için başlı başına bir iklim tehdidi olan

* Beton Kanal, iklim krizini artırmakla kalmayacak, bu krize karşı alınmakta olan önlemleri de etkisiz hale getirecek.

OTOMOBİL VE TAKSİLER ELEKTRİKLİ OLACAK

İmamoğlu bu riskli tabloyu yaşamamak için İstanbul İklim Vizyonu çerçevesinde 2050 yılına kadar hayata geçirilmesi öngörülen stratejik hedeflerini şöyle açıkladı:

* Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması

* Şehir genelindeki yolculukların % 35'inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi;

* Deniz ulaşımının oranının % 10 seviyesine çıkartılması,

* Günlük yolculukların % 50'sinin yürüme ve bisiklet ile gerçekleşmesi;

* Su kayıp ve kaçakların 2030 yılında %18 ve 2050 yılında %32 azaltılması

* Kişi başı su kullanımının 2040 yılına kadar %11 azaltılması

* Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların en az %50 geri kazanılması

* Kentsel donatılarda % 100 enerji verimliliğinin sağlanması;

* Enerji tedarikinin % 55'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması;

* Bertaraf edilen atıklardan elde edilen çöp gazının % 95'inin enerjiye çevrilmesi;

* Tüm İBB binalarının enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, sıfır atık yaklaşımının uygulanması

* İETT filosunun %100 elektrikli olması.

3 YENİ TESİS AÇILIYOR

İmamoğlu, İBB olarak daha temiz bir çevre için Kasım ayında üç yeni tesisi devreye alacaklarını da duyurdu. İmamoğlu şu bilgileri verdi:

* 9 Kasım'da açılışı gerçekleştireceğimiz Kemerburgaz Biyom, etanizasyon Tesisimiz, günlük 130 ton kapasitesi ile kaynağında ayrıştırılan organik atıkların işleneceği ülkemizdeki ilk tesis unvanına sahip olacak.

* 16 Kasım'da Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisimiz hizmete girecek. 26 Kasım'da resmi açılışı yapacağımız Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki 3000 ton/gün kapasiteli Evsel atık termal bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ise 85 MW elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yaklaşık 1,4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

* Ayrıca 1.38 milton ton CO2 eşleniği emisyon azaltımı sağlanacaktır.

866 MİLYON EUROLUK 25 PROJE

İstanbul'da tam bir iklim değişikliği seferberliği başlattıklarını belirten İmamoğlu “Bu seferberlik doğrultusunda 2030 yılına kadar 387,5 milyon, 2050 yılına kadar ise 478,5 milyon olmak üzere toplamda 866 milyon Euro bütçeli 25 proje gerçekleştireceğiz” dedi.

GLASGOW'DA İSTANBUL'U ANLATACAK

İmamoğlu, Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP26 etkinliklerine 2050 yılı karbon nötr olma hedefi veren bir şehir olarak İBB olarak katılım göstereceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

* İki ayrı panelde İstanbul'un iklim değişimi alanındaki çeşitli çalışmalarını paylaşacağım. Etkinlikler kapsamında Arup ve C40 işbirliğiyle hazırlanan ‘Küresel Şehirler İklim Eylemi Sergisi' başlıklı sanal sergide İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 küresel şehrin (Londra, İstanbul, Nairobi, Lima, Bogota, Los Angeles, Washington D.C., Mumbai, Pekin, Cakarta, ve Auckland) iklim eylemi konusunda iyi örnekleri ve projeleri sunulacak.

*Katılımcıların dünyanın her yerinden online olarak ziyaret edebileceği odamıza ilgili herkesi davet etmek isterim.

* Bir yandan da COP26 canlı yayınlarını Müze Gazhanede oluşturduğumuz alanda kurulan ekrandan yayınlıyoruz.

* Ayrıca yerel iklim aktivistlerinin etkinlik ve forumlarına da ev sahipliği yapıyoruz.”

“PARİS ANLAŞMASINI İZLİYORUZ”

İmamoğlu, Paris Anlaşmasının TBMM tarafından onaylanmasının ardından Ulusal Katkı Beyanının güncellenmesi, kömürden çıkış takviminin belirlenmesi gibi adımları da dikkatle izlediklerini belirtti.

İklim konusunun İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de acil bir konu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu nedenle tüm bu çabalarımız, iklim acil durumu ilan edilmesi yönündeki taleplere de karşılık gelmektedir.

* Bu süreci şeffaf, anlaşılabilir ve güncel biçimde kamuoyu ile paylaşacak ve bu süreci dinamik ve katılımcı biçimde yürüteceğiz.

* Bu konuda üzerimize düşenleri somut ve cesur adımlarla gerçekleştirmek bizim, çocuklarımıza, İstanbul'umuza, Türkiye'mize ve Gezegenimize karşı bir görevimizdir.

* Bizim insan olmamızın bir gereğidir. İstanbullu hemşerilerimin bu bilinçle davranacağına inanıyorum.

“İSTANBUL BÖYLE BİR İHANETİ YAŞAMAYACAK”

İBB'nin Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gerçekleştirdiği İstanbul İklim Vizyonu etkinliğinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İBB'nin Kanal İstanbul ile ilgili bir planının olup olmadığı ilişkin soruya İmamoğlu “Genel Başkanımın da ifade ettiği gibi bu kanalın yapılamayacağını, yapılmayacağını halkın bunu istemediğini; bakın burada gençler var, gençlere soralım yüzde 90'nı yüzde 10'nu fikir sahibi olmadığı içindir, böyle bir kanal projesini reddediyor. Bunun olma şansı, ihtimali yok. İstanbul böyle bir ihaneti yaşamayacak, biz de bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” yanıtını verdi.

“O ZEMİNİ HAZIRLAMAK YÖNETİCİLERİ DÜŞÜYOR”

Türkiye'de yaşanan beyin göçü ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

* Beyin göçünü engellememiz için onlara çok sağlıklı zeminler hazırlamamız lazım. Sağlıklı zeminden kastım, önce çok özel ve değerli bir eğitim sistemi ile başlıyor.

*Daha sonra doğru meslek yetiştirme ile devam ediyor. Sonra da onların bizim çağa uygun istihdam ortamları ile buluşturmaya devam ediyor.

* Bu aynı zamanda, sağlıklı, kaliteli bir yaşam ortamı da sunmakla oluyor. Bütün bunları sağladığınızda bir yere gitmezler çünkü Türkiye dünyanın en cennet ülkesi, İstanbul’da en cennet, en güzel şehri.

* Bizim gibi yöneticilere o zemini hazırlamak düşüyor. Şu an hepimizin çabası da o yönde. Ama zaten gençlerin de o çabaya katkı sağlayacağını umuyorum.

* Tahminimizden daha fazla gencin yurt dışına gitmektense bu ülkede çok daha fazla hizmet yapacağını görüyorum.

Kaynak: Özlem Güvemli / Sözcü