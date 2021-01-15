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Ekrem Açıkel'in ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz

TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, İstanbul'daki halk ekmek tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Açıkel, "Ekmek kutsaldır, ekmekle asla oyun olmaz. Ekmeğin suyun partisi olmaz. En azından bu davayı particilik üzerinde tutun. İnsanlar bir lirasını cebinde tutabilmek için neler yapıyor" dedi.

Gündem 15.01.2021, 16:52
2005
Ekrem Açıkel'in ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz

Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan 'Halk Ekmek' tartışması İstanbullu vatandaşların gündeminde yer alırken, konuyla ilgili olarak TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in programda yaptığı konuşma gündem oldu.

"EKMEK KUTSALDIR"

Hükümete yakınlığı ile bilinen kanalda sunucu Açıkel yayına 2 adet ekmekle başladı ve "Anadolu'ya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda ekmek kutsaldır. Ekmekle asla oyun olmaz. Aynı zamanda biliyoruz ki kimsenin ekmeğiyle de oyun olmaz" dedi.

"BU İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NU GÜZELLEME PROGRAMI DEĞİL"

İstanbul'da yaşanan 'Halk Ekmek' tartışmasına değinen Açıkel, "Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan bir tartışma var ki herkesi yaralıyor. Yayınıma kimse ön yargılı davranmasın. Bu bir particilik yayını değil, bu bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu güzelleme programı da değil. Bu garibanın 1 lira artırabilmek için verdiği mücadelede vicdanın yanında olmaktır" ifadelerini kullandı.

Açıkel açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ekmeğin suyun partisi olmaz, particiliği olmaz. Partiler üstüdür bu. Tartışmayı biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fabrikasında ürettiği halk ekmek. Bu ekmeğin gramajı 250 gram. Gramajı baz aldığımız zaman bu ekmeği alan garibanın cebinde 1 lirası kalıyor. Düşünün bakalım 4 kişilik bir aile günde 5 ekmek tüketiyor, aylık nerelere gider kar miktardı.

"YENİ BÜFELER AÇILMASIN" TARTIŞMASI

Halk ekmek büfeleri önünde ciddi kuyruklar oluşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de duruma müdahale etti. Büfe sayısını artıralım. Meclis tartışmalarında muhalefet dedi ki yeni büfeler açılmasın. Gerekçe küçük esnaf bakkal zora düşmesin. Ama yıllardan beri sistem böyle işliyor. Halk ekmek fabrikası ne zaman açılmış İstanbul'da? 1978'den beri bu hizmet katlanarak ve çeşitlenerek devam ediyor.

"MOBİL BÜFELER İCAT ETMEK"

Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun bulduğu çözüm. Ekmeği vatandaşa ulaştırabilmek için mobil büfeler icat etmek. Pratik bir zeka uygulaması diyelim. Madem büfe kurulamıyor, mahalleye gidecek arabalar kapılar açılacak oradan satış gerçekleştirilecek.

"ŞU İŞİ PARTİLER ÜSTÜ GÖRÜN"

Öğreniyoruz ki şimdi belediye meclisinde o arabaların üzerinde İBB logosu olacak, reklam kokan hareketler bunlar. Reklam yapmayın diye engel çıkartılmak istendiği öne sürülüyor. Değerli İstanbul'u yönetenler ekmek davası kutsaldır. Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz, yapılmamalıdır. Şu işi partiler üstünde görün"

YENİ BÜFE EKLENMESİNE ONAY ÇIKTI

Bu tartışmalarının ardından uzun kuyruklar oluşan Halk Ekmek büfelerine, 142 yeni büfe daha eklenmesi talebine onay çıktı.

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