Edirne Keşan'da taş ocağı isyanı! Keşif yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Belkoop mevkiindeki taş ocağı ile ilgili bilirkişi keşif yaptı. Çevre sakinleri ile CHP ve İYİ Partili yöneticilerin de hazır bulunduğu keşifte, bilirkişi heyeti tarafları dinledi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Belkoop mevkiindeki taş ocakları ile ilgili Aşağı Zaferiye Mahallesi, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan taş (Kalker) ocağı ile ilgili olarak Edirne Valiliği’nce verilen “Çevresel Etik Değerlendirmesi gerekli değildir”kararının iptali istemiyle davacılar Vekili Avukat Bülent Kaçar, tarafından Edirne Valiliği’ne açılan davada Edirne İdare Mahkemesi’nin 27 Mayıs 2022 tarih ve E: 2022/790 sayılı kararı ile uyuşmazlık konusu taşınmazın mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesine yaptırılması gereken keşif dün gerçekleştirildi.

Belkoop karşısındaki keşfe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kılavuz ile çevre sakinleri ve çevreye duyarlı vatandaşlar katıldı.

KEŞAN ARTIK UYANMALI

Bilirkişi heyeti gelmeden önce konuşan Rasim Yağcı adlı vatandaş, taş ocağının halen devam ettiğini belirterek, "Keşan’ı yönetmeye aday partiler , siyasal sorumluluğu olanlar, siyasi kürsüleri kullananlar 20 yıldır çektiğimiz bu pisliği azabı meclis gündemine götürmek zorundalar. Bakıyoruz ama görmüyoruz, en kirli şehirde yaşıyoruz" diyerek yaşananlara isyan etti.

Taş ocaklarının bulunduğu alana gelen bilirkişi heyeti burada davacı ve davalı tarafları dinledi. Davacı tarafın temsilcisi görüşmelerde basının görüşmeleri basının takip etmemesi talebinde bulundu. Bilirkişi hakimi görüşmelerde basının bulunmasının bir sakıncası olmadığını belirtti.

BU ALAN YILLAR ÖNCE MESİRE ALANI İDİ

Bunun üzerine keşifte ilk olarak konuşan Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek, bölgenin evveliyatını anlatarak, "Burası Keşan’ın yaşam alanıydı, Keşan dört mahalleydi o zaman dört mahalle içerisinde buralar mesire alanıydı. İnsanlar buralara geliyordu, piknik yapıyordu, çayını içiyordu birlikte eğleniyordu. Taş ocakları gelene kadar şurada tarım alanlarımız var, o zaman yapılaşma yok idi. Burada ekim yapılıyor, bu alanları hemen yanında da orman var, taş ocakları geldikten sonra buraları körelmeye başladı. Burada bir patlama oldu taş ocaklarında yaklaşık bir kilometrelik bir alana Ali Kale İlköğretim okulunun orada evlerin üzerine taşlar geldi. Burası bizim mahalle halkımızın tepkisi üzerine kapandı. Daha sonra da belediye tarafından hafriyat alanı olarak ilan edildi. Buradaki toprak hep dolgudur. Bu alan kazılsın, sondaj yapılsın Keşan’ın su ihtiyacını karşılayacak kadar bir su olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

BU PROJEDEKİ HUKUKSUZLUK ÇOK BÜYÜK

Avukat Bülent Kaçar ise, bu projede hukuksuzluğun çok büyük olduğunu söyledi. ÇED başvurusu yapılmadan alel acele kanunun uygun bir şekilde yürütülmediğini düşündüklerini öne süren Kaçar, "Bu ocak su varlığına, ormana, tozuşmaya patlatma ile zarar vermiştir. ÇED halkın katılımı noktasında, hem de gerçekçi ÇED Yönetmeliğinin, çevre Yönetmeliğinin, Çevre kanununun uygun olarak yönetildiğini düşünmüyoruz" dedi.

Botaş vekili Özlem Özgül de, 75 bin ton taş kullandıklarını ve bunun 14 bin tonunun buradan alındığını belirterek, "Burası Hafriyat atık alanı, bu çöpü bizim firmamız getirmedi. ÇED belgeleri uygundur. Üç ayrı ocaktan taş aldık , burası dördüncü ocak, Alacağımız taşı aldık ve Mayıs’ ta ruhsatımızı iptal ettik" diye konuştu.

"BURADA PATLATMA YAPMADIK"

Botaş Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Ersin Yılmaz da, patlatma yapmadıklarını, kırma yöntemiyle söz konusu alandan taş çıkardıklarını söyledi.

"Onlar patlatma değil, kırma işleminde yaptığımız bir yöntemin 2 metre ötesine taş gitmez" diyen Yılmaz, "Binalarda çatlak var deniliyor, ama bizim patlatmamızdan binalar çatlamaz. Bu fizik ve matematiğe aykırı bir durumdur. Buradan başka tarafları taşın gitmesi mümkün değildir, patlatmaya yönelik hiç bir başvuru yapmadık. Buradaki önceden kırma taşları topladık, dinamit veya hiçbir patlayıcı madde kullanmadık. Böyle bir ruhsatı almadık böyle bir başvurumuz olmadı” diye konuştu.

Keşif, bilirkişi heyetinin bölgedeki incelemelerinin ardından sona erdi.

Bilirkişi heyetinin keşifle ilgili raporunu 60 gün içerisinde Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne vereceği de öğrenildi.