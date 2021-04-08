Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Yağan karla birlikte her yer beyaza büründü.

CUMARTESİ GÜNÜ DE ETKİSİ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının zaman zaman etkili olacağı ve soğuk hava dalgasının Trakya Bölgesi'nde cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

(Ensonhaber)