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Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Uğur Akkuş'un yabancı yatırımcıları yüksek kar vaatleriyle dolandırdığı iddiası ortaya atılmıştı. Mahkeme kararını verdi ve Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Gündem 17.11.2021, 10:50 17.11.2021, 10:55
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi

Eski Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 

Akkuş, yabancı yatırımcıları hayali vaatlerle dolandırmakla suçlanıyordu. Akkuş hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akkuş ile birlikte 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianameye göre Akkuş ve beraberindeki sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şikayet Kuveyt merkezli!

Soruşturma Kuveyt merkezli Al Tanmya ve Al Shab adlı iki şirketin yetkililerinin şikayeti üzerine başlatıldı.

İddianameye göre şirket yetkilisi mağdurlar 2010 yılında Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlardı. Aswar Şems Gayrimenkul Şirketi'nin yetkili olan Uğur Akkuş ve beraberindeki sanıklar mağdurlarla ticari anlaşma imzaladılar.

2011 yılında yapılan anlaşma kapsamında Bebek, Arnavutköy ve Galata mevkiinde bulunan binalar yenilenecekti. Akkuş'un mağdurlara verdiği vaatler arasında Lüleburgaz'da imara açılmış değerli yatırım arazilerininde yatırım sözü vardı.

Akkuş ve beraberindeki sanıklar bu yenileme işlemine ortak olmaları halinde çok karlı bir yatırım yapacakları konusunda mağdurları inandırdı. Mağdurlar, Akkuş'a 1 milyon 600 bin Amerikan doları ödeme yaptı ancak söz konusu binalardaki yenileme işlemi bir türlü başlamadı.

Oyalayıcı sözler duydular

2012 yılında şikayetçiler dairelerle ilgili gelişme olup olmadığını kontrol ettiklerinde herhangi bir yenileme çalışması göremediler.

Şikayetçiler çalışmaların başlamaması konusunu sorduklarında ise iddiaya göre Akkuş'tan sürekli oyalayıcı sözler duydular.

5 yıllık süreçte Akkuş tarafından kendilerine daire bedeli olan 1 milyon 600 ABD dolarını ödemedi.

Ayrıca Lüleburgaz'da mağdurları yatırım yapmaya ikna edilen arazinin ise değerinin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

Akkuş'un bir diğer vaadi de yatırımcılara Çeşme'de sözde çok karlı bir arsayı aldırmaktı.

Ancak bu satış da çok sayıda maliki bulunması ve üzerinde şerh olması dolayısıyla gerçekleşmedi.

8 yıl 4 ay hapis cezası

Uğur Akkuş ve Beraberindekilerin bu şekilde mağdurları milyonlarca zarara uğrattıkları tespit edildi.

Mahleme Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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