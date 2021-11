Ebrar Karakurt'tan takım arkadaşı Zehra'ya olay yaratan yorum!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı voleybolcu, sosyal medyadan dikkat çeken pozlar yayınladı. Zehra'nın bu pozlarına birçok takım arkadaşından yorum geldi. Ebrar Karakurt'un yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

"TİTRETTİN BENİ"

Zehra Güneş'in Instagram hesabından 'On my way' notuyla paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı. Ebrar Karakurt bu fotoğraflara "Abi bu ne, titrettin beni" yorumunu yazdı. Karakurt'un dikkat çeken bu yorumu kısa süre içinde gündem oldu. Naz Aydemir Akyol ise "Kapat kız belini, böbreklerini üşüteceksin" şeklinde yorum yaptı.

"KARİYERİME ODAKLANIYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda aşk hayatıyla ilgili konuşan başarılı voleybolcu, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım" demiş, yıldız oyuncunun bu ifadeleri çok konuşulmuştu.