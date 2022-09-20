Düzce'de iki haftalık asayiş raporu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, 4-20 Eylül 2022 tarihleri arasında umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, park/bahçelerde, eğlence mekânlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Eylül ayının ilk iki haftasında 10 bin 814 şahsın sorgulamasının yapılarak haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahıs gözaltına alındıığ ve çıkarıldıkları adli makamlarca 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Tutuklanan şahısların içerisinde haklarında 5 yıl 10 ay, 4 yıl 20 ay,5 yıl, 3 Yıl 1 ay, kesinleşmiş mahkûmiyet cezası bulunan 4 şahıs bulunduğu kaydedilirken, il genelinde düzenlenen uygulamalarda 10 adet Ruhsatsız Tabanca, 12 adet Kurusıkı Tabanca, 613 adet Fişek, 1 adet Cam Pipo, 18 gr Metamfetamin, 46 gr Esrar, 1 adet Muşta, 2 adet bıçak ele geçiridil.

Bu arada Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Kurusıkı Tabanca ve 4 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde meydana gelen ‘İkametten Hırsızlık’ olayı ilgili olarak da, şüphelileri oldukları tespit edilen 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ekiplerin Umuma Açık İşyerlerine yönelik denetimlerde,1 İşyerinde 6 şahsın kumar oynamakta olduğu görülmüş olup, kumar oynayan 6 şahsa toplamda 10 bin 914 TL idari işlem uygulandığı, ve 1 ikamette 16 şahsın kumar oynamakta olduğu tespit edilerek kumar oynayan 16 şahsa da toplamda 29 bin 104 TL idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, il genelinde suç ve suçluyla mücadelelerinin devam edeceği öğrenildi.