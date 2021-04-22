Duygusal manipülasyon nedir, nasıl anlaşılır? Duygusal manipüle işaretleri..

Masumiyet dizisinde İlker ve Ela karakteri arasında yaşanan fiziksel, psikolojik ve ruhsal şiddet gözler önüne serilirken, duygusal manipülasyon hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Ela'nın psikoloğu İlker'in duygusal bir manipülatif olduğunu söyledi. Narsist ve Peter Pan sendromunu teşhisi konulan İlker'in Ela'ya duygusal manipülasyon uygulaması seyircilerin dikkatini çekti.

Duygusal manipülasyon nedir ve nasıl anlaşılır sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki duygusal manipülasyon nedir? İşte belirtileri..

DUYGUSAL MANİPÜLASYON NEDİR?

Duygusal manipülasyon, kişinin kendi isteklerini gerçekleştirmek ve diğeri üzerinden avantaj elde etmek için direkt ya da dolaylı olarak sergilediği tutumlar şeklinde tanımlanabilir.

Manipülasyonu yapan kişinin yani manipülatörün amacı ayrıcalık ve güç sağlamak, kontrolü ele geçirmek olabilir.

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zorlayıcı sorunlardan biri olarak zaman zaman maruz kalınan duygusal manipülasyon bazen açık ve direkt, bazense örtük ve dolaylı olarak gerçekleştirilebilir.

İş yaşamında, romantik ilişkilerde, arkadaş grubunda veya diğer ilişki türlerinde olsun, ilişkinin dengesi ve ilişkiden alınan doyum duygusal manipülasyondan olumsuz şekilde etkilenir. Bu aleyhte durum manipülatörden ziyade manipülasyona maruz kalan kişi için geçerlidir.

DUYGUSAL MANİPÜLASYONUN İŞARETLERİ

• Karşısındakini duygusal olarak manipüle eden kişi, ısrarla kendi isteklerinden bahseder. Bunu yaparken kurbanın ihtiyaçlarını hesaba katmaz. Kurban kendi isteklerini ifade etmeye çalıştığında da bunları geçiştirerek, değersizleştirerek, dalga geçerek ya da suçlayarak görmezden gelir.

• Manipülatörler sıklıkla istediklerini elde etmek için gerçeği çarpıtırlar. Bunu yalan söyleyerek, mantıksallaştırarak, abartıya kaçarak, gerçeği farklı yorumlayarak ya da gizleyerek gerçekleştirebilirler.

• Duygusal manipülasyon yapan kişi çoğunlukla karşısındakine düşünmek ve değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu zamanı tanımaz ve aceleci davranır. Böylece istediğini elde etme şansını artırır.

• Bir sorun meydana geldiğinde sürekli kendi haklı göstermek, mağdur rolüne girmek, karşısındakine kendisini kötü hissettirmek gibi tutumlar duygusal manipülatörlerde oldukça yaygındır.

• Mağdur rolünün yanı sıra bazen da aşırı sempatik tavırlarla amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Sürekli hediyeler almak, övgüler yağdırmak, özürler dilemek ve minnetarlık göstermek repartuarlarında görebileceğimiz davranışlar arasındadır.

• Başkaları ile koalisyonlar kurup kendi taraflarına çekmek, böylece mağdur kişiyi haksız göstermek de başvurdukları yollar arasında yer alır.

• Duygusal şantaj yaparak, hakaret ederek, bağırarak ve/veya öfkeli beden dili kullanarak da agresif tarzda taleplerinin peşinden gidebilirler.