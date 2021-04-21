Diyarbakır'da caddeler doldu, tedbirler yok sayıldı

Diyarbakır'da koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tedbirler yok sayıldı.

Vatandaşların maske ve mesafeye dikkat etmediği gözlenirken, cadde ve sokaklardaki yoğunluk kameralara yansıdı.

DİYARBAKIR'DA MASKE VE MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralının yeterince uygulanmadığı caddelerde dolaşanların maskelerini ise çene altında tuttukları gözlendi. Caddelerde oluşan yoğunluklar kameralara yansırken, Zabıta ekipleri kurallara uymayan vatandaşları ise anonslarla uyardı.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Kentin Sur ilçesinde bulunan Anzele parkında ise çocukların koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yüzdüğü görüldü. Anzele parkındaki suda yüzen çocukların koronavirüse davetiye çıkardığı görülürken, hastanelerde de yoğunluğun olduğu kentte uzmanlar, vatandaşların kurallara uyması ve sağlıkları açısından dışarıya çıkmamasını önerdi.