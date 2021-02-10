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Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
MHP lideri Devlet Bahçeli Türk astronot için gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi.
Gündem 10.02.2021, 11:29 10.02.2021, 11:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk astronot için isim önerisinde bulundu.
MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sn Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamanın ardından astronot için Türk gökbilimci Cacabey'in ismini önermiştir" denildi.