banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında tek tutuklu sanık fenni mesul T.A. tahliye edilirken, tutuksuz sanık Hüseyin Bilgin Sert’in ise 26 Aralık’ta hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gündem 28.12.2021, 16:12
Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanında 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi H.U., statik-betornarme proje müellifi ve fenni mesulü T.A. ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.U. ve Hüseyin Bilgin Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıkların İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık T.A., tutuksuz sanık H.U. ile müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Hüseyin Bilgin Sert'in avukatı, 26 Aralık 2021'de müvekkilinin hayatını kaybettiğini ve bu sebeple davadan düşmesini talep etti.

Depremde anne, baba ve kardeşini kaybeden S.Ö. gözyaşları içinde konuşarak, “3 canını kaybetmiş biriyim. Binada güçlendirme yapıldığını ailemden duymuştum. Suçlular en ağır cezayı alana kadar mücadelemi vereceğim” dedi.

Müştekilerden Ö.T. ise “Depremde babamı kaybettim. Binada çatlaklar vardı onlar yapıldı. Bunun yanı sıra güçlendirme de yapıldı. Bundan herkesin haberi vardı. Sıva çatlakları yapıldı. Şikayetçiyim” diye konuştu.
Enkazın altından 58 saat sonra çıkarılan İ.Ş. de şikayetçi olduğunu belirterek, “Ev üzerime yıkıldı. Tadilat var mı yok mu bilmiyorum. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

"2005 yılındaki depremde bina oturmuştu ve bombe yapmıştı"

Binanın altındaki dükkanlardan birinde işyeri olan B.Ö. tanık olarak verdiği ifadesinde, “Biz dükkanımızda kendimiz tadilat yaptık. O da boya badana tarzındaydı. Taşıyıcı elamanlara zarar vermedik. 3 sene önce yerleri seramik yaptık. Dükkanı ortadan alçıpanla ikiye böldük. Doğramaları değiştirdik. 2005 yılındaki depremde bina oturmuştu ve bombe yapmıştı. Doğramaları da bu yüzden değiştirdik” dedi.
Emrah Apartmanında kiracı olarak oturan S.A ise “2016 Ocak ayında kiracı olarak taşındım. Bu tarihten sonra büyük tadilat veya güçlendirme bildiğim kadarıyla olmadı. Küçük tadilatlar oluyordu. Dış cephenin boyanması dışında bir tadilata şahit olmadım” diye konuştu.

Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

Tutuklu sanık kalmadı

Mahkeme heyetinden beraatini talep eden tutuklu sanık T.A., “Ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi bilirkişi raporuna göre projelerimiz aklanmış ve sorumluluğumuz ortadan kalkmıştır. Dava yanlış yere gidiyor. Tadilatları görmezden gelirsek binanın yıkılışını doğru yorumlayamayız. Kolon kesilmesinin yanında epoksi ve güçlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirilmelerin dikkate alınmadığını söylemek istiyorum. Eksik değerlendirmeler yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık H.U. ise kendisini, “Depremde ben de yakınlarımı kaybettim. Eğer yanlışım olsaydı onları o binada oturtur muydum?” diye savundu.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, cezaevinde kaldığı süre ve sağlık durumu göz önüne alarak tutuklu sanık T.A.'nın konutunu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmazken, duruşma ertelendi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8