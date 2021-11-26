Dedesi değil, babasıymış! Sosyal medyada Müslüme isyanı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Müslüme Yağal'ın arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılmış ve Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı.

Son olarak, DNA analizine göre dede Yağal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

DEDESİ, BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakılmıştı. Müslüme'nin dedesi olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Müslüme'nin DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA 'MÜSLÜME' İSYANI

Müslüme'nin ölümüne ilişkin yaşanan son gelişmeler, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kullanıcı, sosyal medyadan yaşananlara isyan etti.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Yunus Günçe'nin paylaşımı.

Deniz Baysal'ın paylaşımı.

LÖSEV'in paylaşımı.

Kadın Meclisleri'nin paylaşımı.

Fidan Ataselim'in paylaşımı.

Ece Üner'in paylaşımı.

Şengül Hablemitoğlu'nun paylaşımı.

Demet Akalın'ın paylaşımı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun paylaşımı.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr