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Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi

Ankara'nın gündeminden düşmeyen TOGO Kuleleri'nde, Danıştay, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı haklı buldu. CHP eski milletvekili Sinan Aygün tarafından yaptırılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlediği TOGO Kuleleri hakkında son kararı veren Danıştay, binanın kaçak inşa edildiğini tescilledi.

Gündem 13.02.2021, 11:41
2006
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi

CHP eski Milletvekili ve iş insanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Aralık 2019'da mühürlenen Togo Kuleleri'ne ilişkin Danıştay karar verdi.

Danıştay 6'ncı Dairesi, TOGO kulelerine yönelik 11 Nisan 2019'da Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onadı. Mahkemenin kararıyla, "Gizli Emsal artışının usulsüzlüğü" ve "Şehircilik ilkelerine aykırılık" ve "Binanın kaçak inşa edildiği" mahkeme kararı ile tescillenmiş oldu.

"KAÇAK BİNALARA UYGULANAN PROSEDÜR İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK"

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri'yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık. İftira, diz çökecekti, yine çöktü. Hak yerini bulacaktı, yine buldu. Doğru duvar yıkılmazdı, yine yıkılmadı" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise, "Danıştay'ın kararı sonrası kaçak binalara uygulanan kanuni prosedür için harekete geçilecek. Gizli emsallerle 20 bin m2'den 120 bin m2'ye çıkarılan inşaat kanuna uygun hale getirilecek. ABB, bu süreçte de sadece hukukun verdiği kararları uygulayacak" ifadelerini kullandı.

CANDAN: BELEDİYENİN GEREĞİNİ YAPMASINI BEKLİYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kent suçu TOGO ikiz kulelerinin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine dair açtığımız davada plan iptal edilmişti. Belediyenin temyiz talebi reddedildi ve 5'inci İdari Dava Dairesi'nin kararını, Danıştay 6'ncı Dairesi onayladı. Artık Togo İkiz kulelerine rant projesine hayat veren plan ortada yok, kaçak bir TOGO ikiz kuleleri var. Belediyenin ivedilikle, Togo ikiz kuleleri ile birlikte YDA'da da kent suçlarına yönelik gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.

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