Cumhuriyet Savcısı Eyyup Akbulut'tan esenlik bildirisi: Maske, aşı, sokağa çıkma yasağı yasal değil!

Bu güne kadar yaşadığı sıkıntıların daha öncede birçok hukukçu ve uzman kişilerce dillendirildiğini belirten Akbulut, uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları ve maske takma zorunluluğunun hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Kanunda “Vali gereken tedbirleri alır ifadesinin” gerekçe gösterilerek yapılan uygulamaların hiç bir şey ifade etmediğini söyleyen Akbulut, bu uygulamaların bu kanuna istinaden yapılamayacağını savundu. Kabahatler kanunun 32. maddesinin istismar edildiğini söyleyen Akbulut, emrin yahut yasaklamanın kanunda açıkça düzenlenmesi gerektiğini fakat burada böyle bir unsur bulunmadığını dile getirdi.

Savcı Eyyup Akbulut bildirisini Youtube kanalından video olarak yayınladı.





“VALİLER BİZLERE AKLIMIZIN ALMAYACAĞI ŞEYLER EMREDEBİLİR”

Alınan önlemlerle alakalı olarak il idaresi yasasının zikredildiğini ve işlemlerin 11C ve 66. maddeler uyarınca yapıldığını ifade eden Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, “Ancak bir yasada “Vali gereken önlemler alır” denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu yasaya istinaden yapamazsınız” şeklinde konuştu. Akbulut sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; “Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi isimi altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü koşulları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

“BEN İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM”

Aşının prospektüsünde yer verilen yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı ismime aşı tanımlandığı için incelemeye başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak mecburiyetinde. Ancak bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği lüzumlu cesareti gösteriyorum.”

Eyüp Akbulut, uygulanan yasaklar ve yargı ile ilgili kabul edilemeyecek sorunlar olduğunu söyledi. Akbulut, sözlerini tamamlarken esenlik videosunun yayılması için herkesten videonun paylaşılmasını istedi.

