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Cumhuriyet eski Başsavcısı Kanadoğlu hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

Gündem 28.02.2023, 16:51
Cumhuriyet eski Başsavcısı Kanadoğlu hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

Eski Yargıtay Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. Onursal Başsavcı Kanadoğlu, bir süredir Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu. Kanadoğlu’nun yarın Ankara Kocatepe Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

(AFG-

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