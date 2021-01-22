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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini erteleme kararıyla ilgili açıklama geldi. Kararda kişisel verilerin Facebook'la paylaşılmasına yönelik bir içerik değişikliğinin yer almadığını belirten Başkan Dr. Ali Taha Koç, "WhatsApp, gizlilik politikasını daha iyi anlatabilmek için zaman kazanmak istedi" dedi.

Gündem 22.01.2021, 10:59
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp açıklaması

CBDDO Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp'ın gizlilik ilkelerinde değişikliğe giderek Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyurmasıyla başlayan tartışmalar ve siber güvenlik konusunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KONUYLA İLGİLİ DENETİMLERE BAŞLADI"

WhatsApp'ın bu değişikliği Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde uygulamayı tercih ettiğine dikkat çeken Koç, "Öncelikle bizim bu konudaki yaklaşımımız, dijital platformlara herkesin eşit olarak ulaşabilmesi, standartların ve prosedürlerin aynı olması yönünde. Eğer bir tedbir veya düzenleme söz konusu ise, AB ülkeleri veya AB üyesi olmayan ülkelerde yaşayanlara eşit olarak uygulanmalı. Hem Rekabet Kurumu hem de Kişisel Verileri Koruma Kurulu Türkiye'de bu konuyla ilgili bir denetime başladı ve yakın bir zamanda da yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Bu çalışmalarda öncelikle kişisel verilere ilişkin açık rızanın doğru alınıp alınmadığına ve piyasadaki rekabet şartlarına aykırı hareket edilip edilmeyeceğine bakılacak. CBDDO olarak Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten kuruluşlarda çalışanların gizlilik dereceli bilgi ve belgeleri, yerli ve milli uygulamalarla paylaşmaları gerektiğini belirtmiştik. Son tartışmalar da bunun ne kadar kritik önemde olduğunu gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp açıklaması: Erteleme kararıyla zaman kazanmak istedi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) Başkanı Dr. Ali Taha Koç

"WHATSAPP ZAMAN KAZANMAK İSTEDİ"

Gelen tepkiler üzerine WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri güncelleme tarihini ertelemesini değerlendiren Koç, "WhatsApp gizlilik ilkeleri güncellemesi için 8 Şubat olan son tarihi 15 Mayıs'a erteledi. Ancak kararda, kişisel verilerin Facebook'la paylaşılmasına yönelik herhangi bir içerik değişikliği yer almıyor. Kanaatimizce WhatsApp, gizlilik politikasını daha iyi anlatabilmek için zaman kazanmak istedi. Vatandaşlarımızın kullandıkları uygulamalarda 'onaylıyorum'a basmadan önce, neyi onayladıklarına çok dikkat etmeleri ve bu konuda da toplumsal farkındalığın oluşması gerekiyor. Biz niye 'yerli ve milli uygulamalar' diyoruz? Çünkü yerli ve milli uygulamalarımızda böyle bir sorun yok. Eğer siz kişisel verilerinizin başka firmalarla paylaşılmasını istemiyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle verileriniz kimseyle paylaşılmıyor" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN"

Sosyal medya kullanıcılarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda uyaran Koç, "Öncelikle sosyal medya platformlarından kime mesaj attığınızı gerçekten biliyor musunuz? Paylaşımlarımızı yaparken dikkatli olmamız ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Dijital ortamlarda hiçbir şey kaybolmaz, bu paylaşımlar her zaman orada kalacak. Bu anlamda vatandaşlarımızın kişisel verilerini paylaşmaması gerekiyor. Günümüzde yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi kimlik paylaşımı sorunu. Uygulamalardaki kimlik paylaşımlarından dolayı siber tehditlerle karşı karşıya kalınabiliyor. Siber saldırganlar sizin kimlik bilgilerinizi çalarak değişik suçlar işleyebiliyorlar. Twitter'da da bu yaşandı, ünlülerin hesapları hack'lendi ve buradan 'Bitcoin' avcılığı yapıldı, yani para toplandı. Sosyal medyayı kullanırken, kişisel verilerimizi paylaşmamaya özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

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