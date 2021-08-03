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Cumhurbaşkanı'ndan destekçi ülke ve kuruluşlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Gündem 03.08.2021, 16:18 03.08.2021, 16:22
Cumhurbaşkanı'ndan destekçi ülke ve kuruluşlara teşekkür

Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" dedi

Erdoğan, "Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarını sundu. 

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