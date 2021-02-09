Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını açıkladı

Türkiye’nin Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Milli Uzay Programı’ndaki hedefleri şöyle açıkladı:

“Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz. İnsanlığın bir kısmının değil tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz. Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor. Güçlü ve bağımsız Türkiye’nin yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz. Milli Uzay Programımızı dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, ‘Gökyüzüne bak ayı gör.’

1) 2023’TE AY’A GİDİYORUZ

Milli Uzay Programı’ndaki birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay’a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı, uluslararası işbirliğiyle hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay’a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacak hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028’de ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı planlıyoruz. Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirdiğimiz bu aşamada ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz.

2) MARKA HEDEFİ

İkinci hedefimiz yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmaktır. Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak bir milli şirket bünyesinde birleştireceğiz. Uydu ve altsistemlerini tek çatı altında toplayarak hem uydu üretim süreçlerinde eşgüdümü yakalayacak, hem de tüm imkânlarımızı daha verimli şekilde kullanacağız. Bu sayede dünyadaki uydu pazarından daha fazla pay elde etmeyi planlıyoruz.

3) BÖLGESEL KONUMLAMA

Üçüncü hedefimiz Türkiye’ye ait Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi geliştirmektir. Uyduları yer sistemleriyle kullanarak yenilikçi yöntemle oluşturacağımız bölgesel konumlama sistemimiz sayesinde büyük riskler barındıran dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Böylece savunma, tarım, şehircilik ve otonom araçlar başta olmak üzere kendi navigasyon uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz.

Türkiye’nin Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel olarak bir dev kubbe oluşturularak ışık sistemleriyle üç boyutlu uzay görüntüleri ekrana yansıtıldı.

4) UZAY LİMANI İŞLETMESİ

Dördüncü hedefimiz uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak. Uzayda bağımsız güç olmanın yolu uzaya erişimden geçiyor. Yerli ve milli roketlerimizi dünya yörüngesini ağır ve faydalı yük taşıyabilecek olgunluğa eriştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, ticari kârlılık bakımından faydalı yük taşıyacak uzay işletmesi kurmaya şu an itibarıyla uygun değildir. Bu nedenle uzay limanımızı uygun coğrafyada dost ve müttefik ülkelerle kurmayı planlıyoruz.

5) UZAY METEOROLOJİSİ

Beşinci hedefimiz uzay havası ya da meteorolojisi olarak tanımlanan alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır. Kablosuz yayınlar, haberleşme ve navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri, petrol boru hatları uzaydaki değişimden ciddi zararlar görüyor. Bu etkileri izlemek için uzay havasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

6) YERDEN TAKİP SİSTEMİ



Altıncı hedefimiz Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında ileri seviyeye ulaştırmaktır. Dünya yörüngesindeki nesnelerin kayıt altına alınmasına katkı sunacağız. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile Doğu Anadolu Gözlemevi’ni birbirine entegre ederek tek bir ulusal araştırma altyapısı haline dönüştüreceğiz.

7) ÜRETKEN EKOSİSTEM



Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayi ekosistemini geliştirmektir. Burada da güçlü ve üretken ekosistem oluşmasını sağlayacağız. Buradan da yeni başarı hikayeleri çıkacağına inanıyorum.

8) UZAY TEKNOLOJİLERİ



Uzay programımızdaki sekizinci hedef bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmak. Uzay teknolojileri alt bileşenleri üretebilen bir ülke konumuna geleceğiz. Bu amaçla ODTÜ bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak bir Uzay Geliştirme Bölgesi kuracağız.

9) İNSAN KAYNAĞI



Dokuzunca hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir. Uzay yolculuğumuzun da vazgeçilmezi insandır.

10) BİR TÜRK UZAYA GİDECEK



Onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ‘ben adayım’ diyenler vardır. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir vatandaşımızı gönüllüler arasından seçerek ve gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz.

TÜRKÇE İSİM BULALIM

MADEM ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Bu bizim hassas noktamız. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir.

MACRON’A SERT TEPKİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da tepki göstererek, şunları söyledi: “Fransa’nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Yahu senin benimle ne işin var? Sen önce Cezayir’in hesabını ver. Bizim ellerimizde kan yok, ama sizde kan var. Diyorlar ki, Türkiye Libya’dan, Azerbaycan’dan askerini çeksin. O topraklar kimindi? O topraklar Azerbaycanlı kardeşlerimizindi. Macron şimdi haber gönderiyor, ‘Libya’dan Türkiye askerini çeksin.’ Sen bize bu aklı vereceğine, bu aklı kendine sakla. Bak orada Mali’nin Wagner’in askerleri var. Siz onları oralardan bir çekin, ondan sonra bunları konuşalım. Biz askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmamız olan Libya ile anlaşmanın gereğini yaptık. Orada sadece eğitim için varız, eğitim dışında değil.”