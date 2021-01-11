banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin'e neler oluyor?
Bitcoin'e neler oluyor?
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
İstanbul Boğazı için kritik uyarı
İstanbul Boğazı için kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dijital faşizm' dedi, devletin tüm kurumları Whatsapp için harekete geçti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek.

Gündem 11.01.2021, 12:39
2005
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dijital faşizm' dedi, devletin tüm kurumları Whatsapp için harekete geçti

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısına dayattığı güvenlik sözleşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermiş "Dijital faşizm" ifadesini kullanmıştı. Çok sayıda kullanıcı WhatsApp alternatifi uygulamalara yönelirken, BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu'nun bu hafta içinde bir araya gelerek yasal olmayan bu isteğe "dur" diyeceği öğrenildi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine büyük bir göç yaşanırken ipi göğüsleyen uygulama ise Telegram oldu. Türkiye'de de Telegram'a ilave olarak BiP'e geçişler çok kısa sürede milyonları aştı. WhatsApp'ın günlük aktif kullanıcı sayısı pazarın yüzde 81'i gibi büyük bir oranda. Google Play verilerine göre en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp şimdiden dördüncülüğe gerilemiş durumda.

"YA FACEBOOK GERİ ADIM ATACAK YA DA BİZ ENGELLEYECEĞİZ, ACELE ETMEYİN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB yasalarıyla tam uyumlu. Avrupa'da bu dayatmayı yapamayan Facebook Türkiye'de de kanunlara takılacak. Yeni uygulama, KVKK'nın 5'inci maddesi dışında Anayasa'nın 20'nci maddesi ve Rekabet Kanunu da aykırı. Bu nedenle bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak. Yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.

TÜRKİYE'YE FARKLI UYGULAMA

Sabah'ın haberine göre, karşısında Avrupa Birliği gibi kişisel veriler konusunda hassas ve bilinçli topluluklar görünce tavır değiştiren Facebook, iş Türkiye gibi ülkelere gelince kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşma izni isteyebiliyor. Hesabınızı silmeyi tercih ederseniz, verileri korumak önemli hale gelecek. WhatsApp'ın Avrupa bölgesindeki (İngiltere dahil) veri paylaşım uygulamalarında, güncellenen Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'ndan kaynaklanan herhangi bir değişiklik yok. Bu değişimi Avrupa Birliği ülkelerine dayatamayacağını bilen Facebook, Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi olarak görüyor.

 

WHATSAPP YERİNE BİP

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları da yerli uygulama BİP'e geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tartışılan sözleşmeye tepki göstermiş, durumu "dijital faşizm" olarak adlandırmıştı.

SELÇUK BAYRAKTAR DA WHATSAPP'I SİLDİ

Sosyal medyadaki #WhatsAppSiliyoruz kampanyasına İHA geliştirmedeki başarısıyla tanınan ve teknolojiyi yakından takip ettiği bilinen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını da açıkladı.

GERİ ADIM ATILIR MI?

Whatsapp, kullanıcılarını 8 Şubat'a kadar yeni politikasını kabul etmeye zorlayacak. Aksi takdirde uygulamaya erişimler kaybedilecek. Facebook'un bu kararından geri adım atabileceği veya erteleyebileceği de belirtiliyor. Türkiye, WhatsApp penetrasyonu açısından dünyada dokuzuncu sırada. Yüzde 88 gibi yüksek bir orana sahip. WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğü belirtiliyor.

#whatsapp #erdoğan #dijital #faşizm
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12