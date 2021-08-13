Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'ta: 3 ili afet bölgesi ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ölen kardeşlerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bartın'daki kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor.

Bozkurt/Kastamonu | Sel Felaketi Hakkında Bilgi ve İnceleme https://t.co/BWeK17Quse — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 13, 2021

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de tabii felaketlerle boğuşmaktadır. ABD'si de, Kanada'sı da, Almanya'sı da böyle. Bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz. Bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.

Ülkemizin güneyinde eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Doğu Karadeniz'de epeyce ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik.

Kastamonu ve çevresinde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz. AFAD başta olmak üzere Kızılay'ımız da araç gereçleriyle burada. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız.

3 İL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 437 makinesi ve diğer pek çok araç gerek sahada faaliyet gösteriyor. Helikopterler, evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran jandarmamızı, polisimizi izledim. Bu kahramanlarımızı alnından öpülesi kahramanlarımız. Bu yaptıkları operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Aksi olabilirdi. Ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin karı değil, er kişinin karıdır. Onları tebrik ediyorum. O operasyon bizi rahatlattı. Gözlerimiz yaşlı olarak kadın, çocuk, bebek demeden, o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşartmıştır değil mi? Onların o gayretleri bu başarının sırrı olmuştur.

Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır. Öğrenci yurtları hazır tutulmaktadır. Ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde çalışılmaktadır. Elektrik kesintisi olan yerler için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yaşanan yerlerde altyapı onarım çalışmaları başladı. Mobil istasyonlar ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemesine kadar tüm tedbirleri almış durumdayız.

Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın ve Sinop.

"BİR OLMAMIZ LAZIM"

Bu işin siyaseti olmaz. Ama bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Bu afetlerin neyin gelip nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. 1 gram iş üretemeyenler konuşuyor. Biz işimize bakacağız. Onların bu yaklaşım bizi üzmez, böyle bir zamanda bir olmamız lazım.

Bozguncular burada da ortaya çıkabiliyor. Ama milletimiz bunlara itibar etmiyor. Hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak, önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşarız. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizi çok parlak bir gelecek beklediğine inanıyoruz.

Ormanlarımız yandı bitmedik ki. 19 senede biz bu ülkede 5,5 milyar ağaç diktik. Nasıl diktiysek yine dikeceğiz. Küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız. Şimdi konuşuyorlar, ne yangın ne sel bölgelerine giderler sadece oturdukları yerden gazel okurlar.

Şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda insanlarımızın önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü, baskıyla, terörle, kumpasla engelleyemeyenler son günlerde kin ve nefret siyasetiyle biz birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız.