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Daimler Truck AG ve CATL, kamyonlara özel gelişmiş bataryaları birlikte geliştirerek küresel ortaklığını genişletiyor
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi Marmaris'te vatandaşlara çay fırlattı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’nın Marmaris İlçesinde yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlara çay fırlattı.
Gündem 31.07.2021, 23:47 01.08.2021, 00:28