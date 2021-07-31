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Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi Marmaris'te vatandaşlara çay fırlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’nın Marmaris İlçesinde yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlara çay fırlattı.

Gündem 31.07.2021, 23:47 01.08.2021, 00:28
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Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’nın Marmaris İlçesinde yaptığı incelemelerin ardından vatandaşa hitap etti.

Erdoğan, vatandaşlara hitabının ardından çay fırlattı.

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