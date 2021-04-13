'Cübbeli amiral' hakkında FETÖ iddiası

Oda TV’de yer alan habere göre, Cübbeli Amiral’in Askeri Lisede eğitim görürken (1983-1987 yılları arasında) FETÖ soruşturması kapsamında hakkında işlem yapıldığı iddia edildi.

PİKNİKLERE KATILMIŞ

İddiaya göre, FETÖ’cü öğrenciler tarafından düzenlenen pikniklere katılan Cübbeli Amiral hakkında okul yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonunda da bu durum bazı öğrencilerin disiplin notlarına yansıdı.

CEZA VERİLMEDİ

Okul yönetiminin soruşturduğu öğrenciler arasında Cübbeli Amiral’de yer aldı. Ancak, soruşturma sonunda Cübbeli Amirale ne ceza verildi ne de disiplin notu düşüldü. Ancak bu soruşturmayla ilgili evraklar öğrencilerin dosyasında yer aldı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Cübbeli Amiral’in Deniz Lisesi’nde FETÖ soruşturması geçirdiğine dair bilginin geçtiğimiz yıllarda hem Milli Savunma Bakanlığı’na hem de Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildiği de belirtildi.