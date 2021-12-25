Cübbeli Ahmet isyan etti: Yoruldum!

Açıklamalarıyla tepki çeken, kamuoyunun Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, "Yoruldum "dedi. "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı" diyen Cübbeli Ahmet, "Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK DÖNEMİ DİYANETİ MATURİDİ ÇİZGİSİNDEYDİ"

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Cübbeli Ahmet, "Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğum için de hedef olmuştum" diyen Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" diye konuştu.

‘SAVUNAMAZ OLDUM’

İsmailağa Cemaati’nin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli, “İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar? Bugün beni hedef alan Yeni Şafakçılar o vakit FETÖ’nün izindeydi” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen İsmailağa Cemaati Hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı'nın Nas açıklamalarını eleştirmişti. Cübbeli'nin yakın zamanda İmam Hatipleri eleştirmesi de bazı medya kuruluşlarının eleştirel haberlerini beraberinde getirmişti.

YENİ SİSTEMİN CAİZ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş, kur korumalı TL mevduat sistemini duyurmuştu. Bu sözlerin ardından 18 liraları gören 11-12 TL seviyelerine kadar indi.

Hükümetin yeni uygulamaya koyduğu sistemle ilgili "Caiz mi faiz mi?" sorusuna cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, faizli işlem yapılan bankalardan kur korumalı mevduat hesabı açıp para almanın caiz olmadığını söyledi.

Cübbeli, "Kur farkıyla ilgili soruyorlar. Kalender hoca bir açıklama yaptı. Özetle faizli bankalarda şu an bu sistem beyan edildiği için, buralara Müslüman'ın para yatırması caiz olmadığından dolayı şu anda bu sisteme caiz denmiyor." ifadelerini kullandı.

"FAİZSİZ FİNANS KURUMLARINDA TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ"

İsmailağa Cemaati'nden Fatih Kalender'in verdiği kur korumalı mevduat fetvasına katıldığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, faizli bankacılık kurumlarının bu hizmetinden yararlanmanın haram olduğunu ve caiz olmayacağının altını çizdi. Faizsiz finans kurumlarına kur korumalı mevduat hakkı verilmesi durumunda durumun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Cübbeli "Ancak finans kurumlarında ise durum değişik. Önüne gelen yatırsın parayı alsın yesin durumu yok. Buradan aldığınla da iki seçeneğin var. Zaruriyetin varsa ihtiyaçlarını karşılarsın, parayı orada bırakamazsın. İhtiyaç yoksa kar payını alır onu fakir fukaraya dağıtırsın" dedi.

"NAS" ELEŞTİRİSİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle ilgili, “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktardı.

Yazıya göre Ünlü, “Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” ifadelerini kullandı.

Altaylı, Cübbeli Ahmet’le telefonda gerçekleştirdiği görüşmesini yazısında şöyle aktardı:

“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi.

Ben de tekrarladım. “Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye. Sonunda Ahmet Hoca kızdı.

“Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum? Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi’ demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama” dedi.

Ben yine “Nas Hocam Nas” dedim. Hoca yine kızdı.

“Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz” dedi.