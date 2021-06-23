Çocuk istismarcısı sözde şeyhe 10 yıl hapis!

12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah kod adlı E. F. Ş.'ın yargılanması sürüyor Buna göre, 28 Mayıs’taki 14 tanık dinlenilen duruşmada mahkeme heyetince, sanıkın tutukluluk halinin devamına ve karar verilmek üzere 23 Haziran tarihine ertelenmesine karar verilmişti.

KARAR AÇIKLANDI

Akyazı İlçesinde bulunan dergahta; 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri sözde şeyh E. F. Ş.’ın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sözde şeyh E.F. Ş. hakkında kararını açıkladı. sözde şeyh, zincirleme şekilde çocuğun istismarı suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"KİMSE DUYMADAN BU İŞİ KAPATALIM"

Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah olarak bilinen Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İstismar ettiği küçük kızın babası olan müridiyle yaptığı telefon konuşmalarında tüm suçunu itiraf eden nitelikte diyaloglar kuran Fatih Nurullah, "Bu işi kimse duymadan kapatalım" diyerek küçük kızın babasına yüksek meblağlarda para teklif etmişti. Babanın davadan vazgeçmemesi sayesinde dava açılmıştı. Sulh ceza hakimliğinde "Dede şefkatiyle öptüm" diyerek kendini savunan sahte şeyh küçük kızın babasına da "4 yıl önce kızını istismar etmiş diye bir duyum aldım" diyerek iftira atmıştı.