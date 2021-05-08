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Cips kutusundan para çıktı

Bursa'da cips kutusunda 2 bin 939 TL bulan sağlıkçı, sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Gündem 08.05.2021, 16:18
Cips kutusundan para çıktı

Bursa'nın Nilüfer İlçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olayda, özel bir hastanede sağlıkçı olarak görev yapan 22 yaşındaki Samet Z., otomobilini alışveriş merkezine park etti.

Bir süre sonra park ettiği aracının yanına gelen Samet Z, otomobilinin üstüne bırakılan cips kutusunu gördü.

İÇİNDEN PARA ÇIKTI

Cips kutusunu çöpe atmak isteyen Samet Z., içinde bir şeyler olduğunu fark etti. Kutunun içini açan Samet Z., boş cips kutusunda para olduğunu gördü.

Daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı sayımdan sonra tutanak tutularak ekiplere teslim etti.

"SAHİBİ BULUNACAK"

Samet Z., ’’Hastane çıkışı aracımın başına geldim eve gitme için. Tavanında cips kutusu gördüm. İçi para dolu başta çöp sandım baktım içine para dolu direkt polisi aradım. Ekipler geldi tutanak tutulacak daha sonra sahibi bulunacak.’’ dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada otomobilin üzerine bırakılan kutu içerisinden 2 bin 939 TL para olduğu tespit edildi.

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