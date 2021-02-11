Çin'in Ankara Büyükelçiliği önündeki Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel

70 yıldır komünist Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'da acı dinmiyor. Ailelerin parçalandığı, milyonlarca insanın toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulduğu, İslam'ı hatırlatan her türlü ibadet ve sembolün yasak olduğu Doğu Türkistan'dan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Doğu Türkistanlı Müslümanlar, memleketlerinde kalan ve haber alamadıkları yakınlarına kavuşmak istiyor.

Önce İstanbul'da Çin Konsolosluğu önünde nöbet tutmaya başlayan Doğu Türkistanlı aileler en son Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde de nöbet tutmaya başladı. Büyükelçilik önünde yaklaşık bir hafta nöbet tutan aileler, 10 Şubat günü itibariyle polis tarafından nöbetleri engellendi.

Yapılan zulümleri durdurmak için eylem başlatan Doğu Türkistanlı aileler, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne yakın kiraladıkları evin önünde polis nöbet tutmaya başladı. Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde nöbet tutulmasına engel olan polisler, aileleri ziyaret etmek isteyen bazı kişileri de engellediği görüldü.

Basın mensuplarının ailelerle görüşme talebini geri çeviren polis ekiplerinin, Anadolu Ajansı dışındaki basın mensuplarını içeri almadığı ve "İçerideki AA ekibinden bilgi alabilirsiniz." dediği öğrenildi. (İLKHA)