Çiftlik Bank davasında yargılanan Mehmet Aydın: Beni tehdit edip, 18 lüks aracımı sattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı. 26 saatlik sorgunun ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi. Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Aydın savcılığa verdiği ifadede şirketi kurduktan 1 ay sonra 10 bin üyeden 30 bin lira para kazandığını ve bu parayla daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yaptığını söyledi. Şirketin hızla büyümeye başladığını anlatan Aydın, “2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa’da çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık” dedi.

GRAFİKERLERİ DE ONU DOLANDIRMIŞ

Yaptığı açılışlardan sonra üye sayısının hızla arttığını söyleyen Aydın, çağrı merkezi kurduklarını, sosyal medya uzmanı ve grafiker aldığını söyledi. Bir süre sonra grafiker olarak işe aldığı iki kişinin hesabına para geçirdiğini fark ettiğini anlatan Aydın iki kişiyi işten çıkardığını söyledi.

Bir süre sonra Ebubekir K. isimli kişinin yanına geldiğini anlatan Aydın, “Kendisini bana mafyavari biri olarak tanıttı. Ayrıca çalışanlarımızdan birinin akrabasıydı. Sık sık ofise gelip gidiyordu. Bana beni koruyacağını, piyasada yeni olduğum için diğer şahısların beni harcayacağını bu nedenle bana korumalık yapabileceğini söyledi. Ben kendisinden korktuğum için kendisini geçiştirdim. Sonrasında sürekli ofisime silahla gelmeye başladı. Davetli olmadığım halde düğünüme, balayımı yaptığım Antalya’ya yanıma geldi. Sürekli benden para istiyordu” dedi.

“BENİ TEHDİT ETTİ”

Ebubekir K. isimli kişinin daha sonra yanında terörist olduğunu düşündüğü iki kişi ile geldiğini anlatan Aydın, “Suriye’deki mücahit kardeşlerimize destek olman gerekiyor diyerek benden para istedi. Tamam hallederiz diyerek geçiştirdim. Sonrasında yurtdışına eşim ile birlikte önce Uruguay ve Arjantin’e çıkış yaptım” dedi.

“18 LÜKS MARKA ARACIMI SATIP PARASINI VERMEDİ”

Mafyavari kişilerin tehditlerinden korktuğu için Çiftlik Bank faaliyetlerini gayri resmi olarak yurtdışından yürüttüğünü söyleyen Aydın ekibinin de yanına geldiğini söyledi. Ebubekir K. isimli kişinin tehditlerinden korktuğu için bir süre Uruguay’da kaldığını söyleyen Aydın, “Sonra Türkiye’deki işimin başına geri döndüm. Ebubekir K. isimli kişinin baskılarından dolayı ofisi İstanbul’a taşıdıklarını anlatan Mehmet Aydın, “Ben yurtdışına gitmeden önce Ebubekir K. benim 18 adet lüks marka aracımı satmak için benden vekaletname aldı. Kendi aracını da kullanmam için bana verdi. Ancak sattığı 18 lüks aracımın parasını bana vermedi. Bu süreçte Ebubekir K. beni ve ailemi ölümle tehdit etti.