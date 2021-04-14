CHP’nin Pankartına El Konuldu.. Avcılar Polisi Pankartı Kaldırdı

Konu hakkında basına açıklamada bulunan CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas ; Gecenin en derin kuytuluğunda “Demokrasi” ve “Hak Hukuk Adalet” mücadelesi veriyoruz.

#128MilyarDolarNerede? sorusunu sorduğumuz pankartımız belli ki birilerinin uykularını kaçırmış.

Pankartımız savcılık kararı gereği, kolluk kuvvetlerimiz tarafından vinç marifeti ile sökülerek el konuldu.

Hem vatandaş olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak, yetimin, yoksulun hakkı olan, hepimizin ortak parası ile oluşan kamu kaynaklarının nereye, nasıl harcandığını sormaya ve demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Ülkenin geldiği durumdan üzgünüz ama asla umutsuz değiliz açıklamasında bulundu.