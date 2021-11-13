CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça' programına konuk olmuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tekin'in canlı yayında dili sürçtü.

Kendisine çaycı, garson diyenlere tepki gösteren Tekin, "Çok şükür çaycılık da yaptım, garsonluk da yaptım. Hayatımın her alanında haram para kazandım" dedi.

Tekin'in cümleleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karadağ, araya girerek düzeltmesi için uyarılarda bulundu.

Yaşanan bu olay sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Birçok kullanıcı olayı hatırlattı.