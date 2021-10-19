CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın "Bakan Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü" dediği görüntüler CHP'li ismin çıktı

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğün görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. Tweetine, "Maşallah zenginlik böyle bir şey. Düğün töreni öncesi gelen hediyeler göz kamaştırdı" notunu düştü.

"BOŞ KONUŞMAYI BIRAK"

Yarkadaş'ın "lüks düğün" dediği görüntülerin, CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğünü öncesi kaydedilen anlar olduğu ortaya çıktı. CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı Sipahioğlu, "Boş konuşmayı bence bırak. Düğün benim. CHP Alanya ilçe başkan yardımcısıyım. Seni yalan haberlerinden dolayı dava edeceğim. Siyaset yaptığınızı zannediyorsunuz? Beyefendi siz normal misiniz? Yalan paylaşmışsınız. Farkında mısınız?" sözleriyle Yarkadaş'a tepki gösterdi.

"ÜZGÜN OLDUĞUMU BELİRTTİM"

Paylaştığı tweeti daha sonra silen Yarkadaş, görüntülerin Bakan Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekildiğini söyledi. Yarkadaş, "Az önce paylaştığım videoyu sildim. çünkü video Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını, Bakan'la görüşmediklerini söylediler. Düğün törenleri ayni güne denk geldiği için videoların servis edildiğini ve karıştığını, videoların AK Parti içindeki bir grup tarafından yayıldığını belirten aile, bu şekilde gündeme gelmekten rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Az önce Çavuşoğlu ailesiyle de görüştüm. Verdiğim bilgiyi teyit etmeden yayınladığım için üzgün olduğumu belirttim. 'Zaman zaman böyle kazalar' oluyor dediler. Durumu anlayışla karşıladıklarını, düzeltmenin konuyu açığa kavuşturduğunu belirttiler. Mesele bundan ibarettir." dedi.