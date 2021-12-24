CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: 'İlk İşimiz KHK'lılarla Helalleşmek, Haklarını İade Etmek Olacak'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidara gelmeleri halinde KHK ile işten atılanların işe yeniden alınacaklarını söyledi. Tanrıkulu, 'Yapacağımız ilk işlerden bir tanesi bu vatandaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olacak.' dedi.

Tanrıkulu sözlerine şöyle devam etti:

'Genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında atıfla, tümünün haklarının ilk bir ayda iade edileceğini kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edileceğini her tarafta söylüyor. Bu 1 maddelik bir düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapılmış durumda. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kollektif bir biçimde, sivil medeni ölüme mahkum edilmiş vatandaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. Buna sebebiyet verenlerden de hesap soracağız. Çünkü bu da helalleşmenin bir parçası olacak.'

"Hüküm giymemiş olanları kastediyorum"

Tanrıkulu daha sonra Odatv'ye açıklama yaparak hüküm giymemiş KHK'lıları kastettiğini açıkladı:

'KHK ile ihraç edilen binlerce insan var. Bunların içinde herhangi bir mahkumiyet kararı olmayan, beraat etmiş, hakkında Barış Akademisyenleri de dahil olmak üzere hiçbir soruşturma olmayan binlerce insan var. Ne yapacağız bunları.

İltisak olmadan, herhangi bir somut delil olmadan ihraç etmişler bu insanları. Herhangi bir hüküm giymemiş olanları kastediyorum. Darbeyle ilişkisi olanları iade edebilir misiniz. Bir yıldan yukarı ceza almış olanlar zaten devlet tarafından çıkarılırlar.

Genel Başkan da bunu açık bir şekilde söylüyor. Haklarında herhangi bir mahkumiyet kararı olmayanlar, beraat etmiş olanlar, ne olacak bunlar. Barış akademisyenleri Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu kabul edildi. Hepsinin mahkumiyet kararları geri alındı, beraat ettiler. OHAL komisyonu geçen ay 'Hayır' dedi. 'Biz AYM kararını tanımıyoruz, iade kararı da vermiyoruz' dedi.

Biz AKP'nin yarattığı KHK ile bu hukuksuzluğa mı evet diyeceğiz yoksa hukuka uygun mu davranacağız.

Bunların yarattığı algı budur. 100 binin üzerinde kişi ihraç edildi. Tabi ki bunların içinde darbeciler de var. Darbeden yargılananlar ve mahkum edilenler de var. Ancak bunların önemli bir kısmıyla ilgili herhangi bir mahkumiyet kararı, soruşturma yok veya beraat etmişler, mesele bu. Genel Başkanımızın açıklamalarına bakarsanız o çerçevenin dışına çıkmıyoruz.

Salı günü iki Genel Başkan Yardımcısı ve üç milletvekilimiz Samsun'da idi. KHK ile ihraç edilenlerle buluştular.'