CHP'den Tanju Özcan’ın ayrımcı açıklamalarına eleştiri: Partimizin tutumu kendisine iletildi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, göçmenlere karşı ayrımcı açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" denilen yazılı açıklamada, partinin tutumunun kendisine iletildiği söylendi. Torun, “Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz” dedi.

Torun açıklamasına şöyle devam etti:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün basın belediyedeki toplantıda, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz" demişti. Özcan tepkiler üzerine de bugün "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" demişti.