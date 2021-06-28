CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Atatürk Havalimanı’nda 4 milyar liralık zarar oluşacak

Sahra hastanenin 2 milyar TL kredi ile yaptırıldığını hatırlatan CHP'li Emir, pandeminin sona ermesiyle birlikte hastanenin atıl kalacağını dile getirdi. Kamu zararının 4 milyar TL'yi bulacağına dikkat çeken ve zararın sorumlularının ortaya çıkarılması için Meclis'e araştırma önergesi veren Emir, şunları söyledi:

“2019 yılından itibaren Atatürk Havalimanı'ndaki tüm sivil uçuşlar, yeni havalimanına aktarılmıştı. Ardından maliyeti 2 milyar TL'yi bulan iki pist coronavirüs pandemisiyle mücadele için sahra hastanesi yapılacağı gerekçesiyle kırıldı. Hastane, Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon Euro kullandırılarak Rönesans İnşaat'a yaptırıldı. Coronavirüs hasta sayısının azalmasıyla birlikte bu hastanede tedavi gören hasta sayısı da doğal olarak azalmaya başladı. Salgının sona ermesiyle birlikte hastanenin hangi amaçla kullanılacağı bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı, hastanenin sağlık turizmi için kullanılacağını iddia etse de bu iddia gerçeği yansıtmıyor.”

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Emir, sözlerine şöyle devam etti:

“Kalan 3'üncü pistin de yıkılarak Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatılması söz konusu olamayacağına göre, sahra hastanesinin atıl durumda kalacağı çok açık bir durum. Ortada büyük bir kamu zararı var. Pistlerle birlikte devletin zararı en az 4 milyar TL. Oluşan kamu zararına kimlerin sebep olduğunun açığa çıkarılması için Meclis araştırması talep ediyoruz.”

TAV'a tazminat ödenecek

Öte yandan 4 Şubat 2020'deki Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, hükümetin, kira sözleşmesinde süre dolmadan ticari uçuşlara kapattığı Atatürk Havalimanı için TAV’a ödenecek tazminatı belirlemek amacıyla da “hizmet alım ihalesine gittiği” ortaya çıkmıştı.

Erken taşınma nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV arasında 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği olan kira sözleşmesi de sonlandırıldı. Şirket, sözleşmenin erken sona ermesi nedeniyle uğrayacağı kâr kayıplarını, yani zararını talep etti. DHMİ, şirkete 389 milyon Avro tazminat ödedi.

Kıdık: 120-150 milyon dolar arasında bir kayıp var

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık geçtiğimiz sene Halk TV'de yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 3'üncü bir havalimanına gerçekten ihtiyaç var. Fakat yeri konusunda tamamen yanlış bir tercih yapıldı. Atatürk Havalimanı da işleyebilirdi eğer İstanbul Havalimanı oraya yapılmasaydı. Bunun da bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum." demişti.

Kıdık zarara ilişkin de konuşarak şunları söylemişti:

"Türkiye'de her şey oldu bittiye getirildiği için bu da oldu bittiye getirildi. Devlete burada ciddi bir kazık attılar. Benim devlet hava meydan yetkililerinden ve İstanbul Havalimanı'ndan bazılarından aldığım bilgiye göre 120-150 milyon dolar arasında bir kayıp var."