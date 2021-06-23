Can Ataklı: 'CHP'li bir isim Artı 1 TV için toplanan 40 milyon lirayı yok etti!'

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın etkili olduğu iddiası medyayı karıştırdı.

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürdü.

Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle de Özdil'e tepki gösterdi.

"CHP'Lİ İSİM 'HALLEDİYORUM' DEYİP YOK ETTİ"

Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili iddiaların patlamasının ardından Tele1 sunucusu Can Ataklı'dan da dikkat çeken bir iddia geldi.

Ataklı, Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında önemli bir CHP'linin 40 milyon TL'yi yok ettiğini söyledi.

YouTube hesabından yayınladığı videoda konuşan Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yani bu Artı televizyonunun kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. Bunların içinde ben Uğur Dündar'ın adını falan duymadım. Ama bir kere CHP'den toplanan 40 milyon lira para var ve bu kayıp. Onu başka bir önemli CHP'linin 'Tamam ben hallediyorum' deyip önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bina yaptığını falan söylerler..."