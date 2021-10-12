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Bursa'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var...

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.

Gündem 12.10.2021, 13:10

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısının uçtuğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

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